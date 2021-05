L’ambassadeur d’Espagne à la CNSS. « Il y a beaucoup de possibilités qui existent et qui vont certainement éviter aux Guinéens d’aller ailleurs » (Malick Sankhon)

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a reçu ce mercredi 26 mai 2021, l’Ambassadeur de l’Espagne en Guinée, Christian Font CALDERON, en compagnie de Mme Maria Mercedes Reine FAJARDO Chancelière. Cette visite avait pour but de visiter les installations des locaux de cette institution et l’amélioration des prestations des services des assurés.

Après un échange entre les deux parties et la présentation de la CNSS dans sa composition actuelle, M. CALDERON, accompagné du DG de la CNSS, a visité les différentes structures de cette institution.

L’Ambassadeur d’Espagne en Guinée, Christian Font CALDERON, a, à la sortie de cette rencontre, accordé une interview à la presse dans laquelle il s’est réjoui de l’accueil qui lui a été réservé. « Je suis très content d’avoir visité les installations de la CNSS. Je remercie particulièrement l’accueil qui m’a été réservé par Monsieur le Directeur Général, Malick Sankon, et toute l’équipe de la CNSS qui m’a fait une prestation sur les rôles très importants de la CNSS en Guinée en tant qu’institution de Sécurité Sociale qui concerne les travailleurs du secteur privé. C’est un rôle très important pour la Guinée et pour la société ainsi que pour la population de Guinée. Merci une fois encore, je crois que les relations entre la Guinée et l’Espagne s’étendent à cet important domaine de sécurité sociale. », s’est réjoui l’Ambassadeur d’Espagne en Guinée.

Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité sociale (CNSS), Malick Sankhon, prenant la parole, a tout d’abord remercié M. CALDERON qui emboîte le pas à son prédécesseur. « C’est une visite très importante pour nous. L’ambassadeur a fait la même chose que son prédécesseur qui avait été le premier à visiter notre institution. Et aujourd’hui, nous ne sommes pas surpris. Aussitôt investi en Guinée, il vient nous rendre visite et en même temps aller voir comment est la structure médicale que nous avons mise en place. Ce que nous attendons toujours de nos partenaires, c’est de nous aider à renforcer les capacités, c’est-à-dire former plus de cadres possibles dans toutes les options. C’est vraiment une grande joie pour nous. Nous souhaitons que cela soit étendue à toutes les autres institutions et les ambassades afin qu’on sache qu’en Guinée, aujourd’hui, il y a beaucoup de possibilités qui existent et qui vont certainement éviter aux Guinéens d’aller ailleurs », a-t-il expliqué.

Mamadou Yaya Barry

