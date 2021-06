L’ambassadeur d’Israël Roï Rosenblit chez le PAN Damaro : de belles annonces…

L’Ambassadeur d’Israël Roï Rosenblit a rendu une visite de courtoisie ce mardi 8 juin 2021 au Président de l’Assemblée Nationale (PAN), l’Honorable Amadou Damaro Camara. Cette visite qui fait suite à trois autres lundi avec le Président de la République le Professeur Alpha Condé, le ministre de l’agriculture et celui des investissements, s’inscrit dans le cadre du renouement des relations depuis 2017 entre les deux pays, et ce sous le leadership du Président Alpha Condé.



Au lendemain de l’indépendance de la Guinée en 1958, les relations d’amitié entre la Guinée et l’Israël avaient toujours été au beau fixe. Cela avait permis la formation par Israël de scientifiques guinéens et la création de l’Ecole Normale des Arts et Métiers (ENAM).

Selon l’honorable Dr Fodé Soumah, 2ème Vice Président de l’Assemblée Nationale, cela marque l’ouverture d’une nouvelle ère entre les deux nations« Le président Amadou Damaro Camara a été très satisfait de la visite qu’a bien voulu nous rendre ce matin l’ambassadeur d’Israël en Guinée, au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau et au Cap-Vert.

Les deux personnalités se sont entretenues autour des bonnes relations qui ont existé entre les deux pays au lendemain de l’indépendance guinéenne, depuis donc 1958. Nous avons été agréablement surpris que les relations aient repris depuis 2017, même si un peu timidement. Toutes les deux autorités ont réaffirmé la volonté de renouer et de renforcer les relations d’amitié entre l’Israël et la Guinée. On se vient que l’Israël a formé des scientifiques guinéens, donné à la Guinée, une école ENAM que tout le monde connait très valeureuse. Tout aussi bien dans le domaine de la formation, des sciences, la Guinée a de temps en temps bénéficié des offres du peuple israélien en la matière. Ce qui est important, c’est que les deux personnalités se sont réjouîtes de la reprise des relations entre les deux pays, et ont promis de mettre les leurs dans le renforcement de ces relations. C’est une nouvelle ère qui s’ouvre (depuis quelques années), qu’il faut pouvoir renforcer et embellir », a déclaré l’honorable Soumah.

Désormais la coopération entre la Guinée et Israël concernent non seulement le secteur de l’agriculture, mais aussi la coopération et la santé. Pour Roï Rosenblit, ces relations devraient être renforcées pour le bonheur et la prospérité des deux nations.



« Je suis venu rencontrer le président de l’Assemblée nationale après avoir rencontré hier, le président de la République, le ministre de l’agriculture et celui des investissements. Il vous souviendra que les relations entre la Guinée et l’Israël datent depuis l’accession de votre pays à l’indépendance. Dès 1959, nous avions déjà une ambassade à Conakry et les relations étaient très fortes. Nous avons établi l’ENAM qui marche jusqu’à maintenant. Mais malheureusement, ces relations étaient arrêtées depuis un moment, mais en 2017, nous avons encore renoué ces relations sous le leadership du président Alpha Condé et le Premier ministre Benymin Nietanyahu. Ces relations ont concernent notamment l’agriculture, la coopération dans le domaine de la santé. Je suis là aujourd’hui pour discuter avec le chef de l’Etat, ses ministres et le président de l’Assemblée nationale, du renouvellement de la coopération entre nos deux pays. En Israël, nous offrons la possibilité aux professionnels étrangers, d’aller chez nous. J’espère que dans un avenir très proche, nous allons voir encore des professionnels guinéens chez nous pour la formation. Je pense que ces relations doivent être renforcées pour le bonheur et la prospérité des deux nations », a-t-il estimé.

