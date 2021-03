L’ambassadeur du Maroc chez Mamadou Sylla, cfo : ‘’la paix en Guinée, c’est la paix au Maroc’’

Le chef de file de l’opposition (Cfo) parlementaire Elhadj Mamadou Sylla, en compagnie de son cabinet, a reçu ce mardi, 09 mars à Dixinn Bora, l’ambassadeur du Royaume du Maroc en Guinée Driss Isbayene.

Les deux hommes ont discuté autour des thématiques allant le sens du renforcement de la coopération entre la Guinée et le Maroc.

Le diplomate marocain a déclaré : « nous avons eu l’occasion de parler entre frères africains sur l’histoire commune qui a réuni les deux pays depuis les indépendances. Surtout on a parlé de ce qui est de la relation aujourd’hui entre Sa Majesté Mohammed VI et le président Alpha Condé. Et on a rappelé un peu l’histoire de la coopération. Avec, la Guinée, nous sommes plus de 80 accords de coopération, plus de 90 à 95% sont de bons. On a un peu énuméré les chantiers qui sont en Guinée, qui sont presque finis (…) ».

Au niveau de l’éducation, poursuit le diplomate, « nous sommes à 230 étudiants par an vivant avec des bourses au Maroc. J’ai rappelé à monsieur le chef de file de l’opposition que l’avenir, la sécurité et la paix de la Guinée c’est l’avenir, la sécurité et la paix du Maroc. Donc, nous sommes là pour travailler de concert contre tout extrémisme de quelque bord que ce soit et de concert pour le développement de nos deux pays ».

De son côté, le chef de file de l’opposition, Mamadou Sylla s’est félicité de cette visite du diplomate marocain, indiquant que les relations entre la Guinée et le Maroc ont toujours été en bonne phase.

« On est très heureux de recevoir l’ambassadeur et son équipe. Le Maroc est un ami d’hier et d’aujourd’hui », dit-il. Informant avoir également parlé avec l’ambassadeur « des jeunes guinéens qui quittent ici pour le Maroc pour aller se faire tuer sur la Méditerranée. Ils ont mis de l’ordre dans ça. Ce n’est pas méchant c’est plutôt dans l’intérêt des Guinéens ».

Elisa Camara

