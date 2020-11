L’ambassadeur du Tchad à Bamako chez son homologue de Guinée : ce qu’ils se sont dit…

L’ambassadrice de la République du Tchad au Mali, a été reçue en audience ce jeudi 12 novembre 2020 par son homologue guinéen à Bamako Général Fodé Kéita. L’entrevue a eu lieu au salon d’honneur en présence de son premier secrétaire chargé des affaires consulaires Namory Magassouba ainsi tous les personnels de l’ambassade.

L’axe de coopération entre la Guinée et le Tchad se renforce davantage, comme pour rappeler qu’il y a beaucoup d’étudiants tchadiens dans les universités guinéennes notamment la médecine, à l’ISSEG et l’université de Kankan. Mais aussi des milliers de Guinéens qui sont dans l’exploitation artisanale de Diamant et de l’or au Tchad. Les deux pays renforcent la capacité de leurs relations comme on le voit souvent avec le Professeur Alpha Condé et le Maréchal Idriss Déby, le président de la République du Tchad. C’est eu égard à cette amitié existant entre les deux Présidents que l’ambassadeur du Tchad est venu rendre visite à son homologue de la Guinée à Bamako suite à la victoire de son Président (Pr. Alpha Condé ndlr) à la présidentielle du 18 octobre dernier.

Pour la circonstance, Mme Kalzeubé Neldikingar Madjimta, ambassadrice du Tchad au Mali, dira en substance : « Merci de m’avoir acceptée ici chez vous. Je suis très contente de cet accueil chaleureux que vous avez réservé à ma personne. Je suis nouvellement venue ici, mais j’ai appris qu’il y a eu élection chez vous et le Président Alpha Condé est réélu. Je présente mes sincères félicitations au Président et au peuple de Guinée. Comme vous le savez, le Maréchal Idriss Déby, Président de la République du Tchad entretient de bonnes relations avec son homologue guinéen le Professeur Alpha Condé. Leur amitié est sincère et exemplaire, je veux que notre amitié soit à l’image de nos deux Présidents. »

Revenant sur le coup d’État au Mali et la transition en cours, Mme Kalzeubé invite tous les partenaires à soutenir le Mali.

« Quand je suis venue, mes premières impressions, ce qu’on entendait du Mali, mais quand je suis venue, je n’ai rien vu comme signe d’un coup d’État. La ville n’était pas militarisée, tout le monde vaquait à ses affaires. C’est que vraiment tous les partenaires doivent soutenir le Mali à sortir de cette crise », a-t-elle plaidé.

Pour sa part, l’ambassadeur de la République de Guinée au Mali Général Fodé Kéita, félicite son homologue tchadienne pour sa visite tout en félicitant le Maréchal Déby pour son combat pour l’Afrique.

« Vraiment je suis très content de cette visite. Vous savez, le Tchad et la Guinée sont des amis, vous même vous voyez les deux Présidents. Ici au Mali, c’est la Guinée et le Tchad qui étaient à Kidal. On sait que les forces tchadiennes sont partout en Afrique, c’est un esprit panafricaniste. Donc, la porte de notre Ambassade est grandement ouverte, vous êtes toujours la bienvenue ici », a laissé entendre le diplomate guinéen accrédité au Mali.

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako (Mali)

+223 91895637