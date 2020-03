L’ami du président Alpha Condé et PDG de SONOCO a-t-il acheté un domaine à 700 000 US avec des documents falsifiés ?

L’ami du président de la République, professeur Alpha Condé et président-directeur général du groupe SONOCO, Mamadou Saliou Diallo est cité dans une affaire de terrain qu’il a acheté avec des documents falsifiés. Il a été poursuivi par le propriétaire du domaine Alpha Bangoura pour ‘’assignation en annulation de vente, cessation de troubles et en paiement de dommages et intérêts’’. Nous vous livrons la première partie…

Selon les documents fournis par la famille Bangoura à laquelle appartient le domaine en question, le montant de la vente qui a eu lieu en 2013 s’élève à 700 000 US soit quatre milliards huit cent millions six cent trente-six mille sept francs guinéens (4 808 636 700 GNF).

Interrogée par notre rédaction sur cette affaire, Kankou Bangoura, fille de feu colonel Mamadouba Bangoura et de feue Hadja Fatoumata Madina Tall est revenue sur l’historique dudit conflit qui les oppose au PDG du groupe SONOCO : « Notre père a vaillamment servi la Guinée et a également lutté durant toute sa vie pour que ses enfants ne manquent de rien et il nous a laissé un héritage. C’est cet héritage là que notre sœur aînée Marie Bangoura a falsifié les documents du domaine appartenant à notre frère Alpha Bangoura d’une superficie de 4800 m2 située à Nongo-Tady dans la Commune de Ratoma et l’a vendu à Monsieur Mamadou Saliou Diallo, PDG de SONOCO », a-t-elle entamé.

A la question de savoir si elle détient des documents qui prouvent que le domaine leur appartient, elle a répondu par l’affirmatif avant de brandir des documents liés à ce domaine. dont elle jure n’avoir pas l’intention de vendre ou encore de bailler.

Oui, mon père a établi un titre foncier au nom de notre frère Alpha Bangoura en 2008. Ce dernier vit aux Etats Unis. Et notre sœur aînée, Marie Bangoura qui lors d’un séjour en Belgique a soustrait le titre foncier avant de rentrer en Guinée où elle a fait une fausse donation en son nom propre au cabinet du notaire Kandé Oumar Camara à Conakry en 2013, avec bien sur des fausses pièces d’identités dont l’une des cartes elle a mis le nom d’Alpha Bangoura qui à cette époque-là n’était même pas sur le sol guinéen. C’est cette fausse donation qu’elle a utilisée pour vendre le domaine de notre frère Alpha Bangoura à monsieur Mamadou Saliou Diallo, PDG de Sonoco.

Comment êtes avez-vous été informés de cette vente ?

C’est en 2015 que nous avons découvert cette supercherie, lorsque ma sœur Fadima Bangoura et moi sommes venues assister à l’enterrement de notre mère. A cette date, nous avons tout fait pour approcher notre grande sœur Marie Bangoura, épouse de Sam Mamadi Soumah mais qui malheureusement n’a pas voulu. C’est ainsi que nous l’avons traduite en justice où elle a été jugée et condamnée en 2016. Mais on ne sait pas comment elle s’est soustraite de cette justice. Pourtant elle a été condamnée avec toutes les deux personnes qu’elle a associées dans cette affaire de vente soit disant des témoins à savoir Alassane Diallo et Abdouramane Diallo. Deux témoins, il faut le rappeler qui ont été payés par le sieur Mamadou Saliou Diallo d’un chèque de plus 51 millions de francs guinéens lors de cette vente. Donc, un acheteur qui paie deux témoins dans une vente ? C’est là qu’il faut comprendre que c’était des démarcheurs, a-t-elle ajouté.

Le montant de la vente qui se trouve dans les documents s’élève à 700 000 dollars. Est-ce que vous avez cherché à savoir la destination de cet argent ?

Oui, après la vente, elle est allée en Belgique pour s’acheter une maison. Lorsqu’on a été informé de son retour, nous avons immédiatement engagé une procédure avec un cabinet d’huissiers pour l’application de la condamnation qui lui a été signifiée et grosifiée. Là encore, les huissiers l’ont arrêté et l’on conduit au Tribunal de Dixinn. Mais, malheureusement, le Procureur Sidi Souleymane N’Diaye a refusé de signer le mandat de son dépôt à la Maison centrale.

Avez-vous cherché à savoir pourquoi le procureur a refusé de signer ce mandat ?

Le Procureur n’a pas donné de raison sur le pourquoi il a refusé de signer le mandat d’une criminelle et de l’enfermer. Pourtant le jugement a eu lieu dans son propre Tribunal.

Et du côté de l’acheteur Mamadou Saliou Diallo, PDG du groupe sonoco, l’avez-vous rencontré pour parler de cette affaire ?

Non, mais j’ai quand même échangé avec un de ses fils au téléphone, c’était en 2019 lorsqu’on a débuté des travaux de construction après avoir obtenu un permis de construire signé du Ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, Monsieur Ibrahima Kourouma. Ce dernier avait vérifié tous nos documents avant de signer ce permis. Cela, à commencer par le Titre foncier et les autres documents relatifs au jugement condamnant et annulant la vente passée entre notre sœur aînée et Mamadou Saliou Diallo, PDG de SONOCO.

Du côté de Marie Bangoura, principale actrice dans cette affaire de vente, toutes nos tentatives sont restées pour le moment vaines.

Joint au téléphone par notre reporter, son mari, Sam Mamadi Soumah n’a pas voulu faire assez de commentaires sur cette vente. Il a tout de même reconnu que sa femme a vendu un domaine qui appartient à sa famille : « Oui c’est le domaine de ma femme avec ses parents, ses sœurs. Ils sont même en discussion en ce moment. Je préfère être à distance de ce dossier parce qu’une famille comme celle-là d’une noblesse se déchire à cause d’une portion de terre. Je suis au courant qu’elle a vendu au PDG du groupe SONOCO » a-t-il confirmé avant de nous raccrocher au nez.

Quant à l’acheteur Mamadou Saliou Diallo, PDG du groupe SONOCO et ami du président de la République, nous lui avons adressé un courrier le vendredi 13 mars 2020 afin qu’il ou son avocat s’exprime sur cette affaire. Mais là aussi, nous n’avons pas encore eu gain de cause.

Les questions qui taraudent les esprits est de savoir pourquoi les deux principaux acteurs ne s’expriment pas sur cette vente dont (…)

