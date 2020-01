Lamine Camara, membre du BE de l’UFDG jette l’éponge (lettre de démission)

C’était attendu. Lamine Camara, membre du bureau exécutif national de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) -principal parti de l’opposition- a jeté l’éponge mardi. Ses diatribes enflammées sur la toile contre Cellou Dalein Diallo et proches présageaient un orage entre les deux amis….

Lettre de démission de l´UFDG

————–

Cellou Dalein Diallo

Président de l´UFDG

Messieurs, Mesdames

du bureau Exécutif National

Conakry, Rep Guinée

Francfort 7 janvier 2020

E-mail à 12 :51

Monsieur le président de l´UFDG, cher Cellou,

Depuis 9 ans, je sers l´UFDG avec fierté et bonheur en tant que militant, membre de la cellule de Communication et depuis le dernier congrès, membre du Bureau Exécutif National.

C’est un honneur et un engagement politique. : Je voulais faire partie de ces premiers guinéens qui allaient contribuer à faire élire pour la première fois un compatriote de la moyenne Guinée à la tête de l´Etat.

Tout mon combat était surtout et aussi de faire de l´UFDG un parti politique normal dans le cœur de Kankan, de la Haute Guinée et au-delà de toute la Guinée.

Pendant 9 ans cher Cellou, je n´ai cessé de te dire a chaque occasion d´ouvrir le parti vers les autres régions, surtout vers Kankan et la Haute Guinée.

Je dois malheureusement constater que le parti ne s´ouvre pas, car l´ouverture doit être visible dans toutes les instances de décisions et d´organisations.

Or depuis plus d´un an, les nominations internes ne tiennent pas compte des critères d´un Parti National.

Je constate malheureusement cher Cellou que la stratégie de conquête de pouvoir de l´UFDG consiste à s´appuyer entièrement sur la partie de la population qui lui est totalement acquise.

En clair, le parti veut gagner tout seul la bataille de Sékhoutouréya.

J´ai compris que j´ai toujours été utilisé pour et comme une opération de charme.

Cher Cellou, j’ai une trop haute idée de la politique pour accepter d’être utilisée comme prétexte à une telle opération.

Voici, Monsieur le président, les raisons qui me conduisent à vous présenter ma démission de l´UFDG.

A toi et à mes centaines d´admirateurs et admiratrices, je souhaite une très bonne chance dans l´avenir.

Lamine Camara

Francfort, Allemagne.