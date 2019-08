Lamine Guirassy au sit-in des médias : ‘’C’est le moment pour nous de s’unir pour conserver les acquis’’

Les hommes de médias guinéens ont tenu ce lundi 26 août, un sit-in devant la Haute Autorité de la Communication (HAC) à Kaloum pour exprimer leur ras-le-bol quant aux arrestations et musellement dont-ils sont victimes. Dénonçant à ce titre une violation de la loi L002, ils (journalistes) appellent la HAC à agir.

Ils étaient plus d’une centaine de journalistes, toutes catégories confondues à braver la forte pluie pour faire entendre leur colère à qui de droit. Fatigués des traitements dont-ils sont très souvent victimes dans l’exercice de leur métier, ces hommes et femmes de médias se sont rendus devant la Haute Autorité de la Communication pour crier leur désarroi, scandant des slogans tels : ‘’Journalistes interpelés, journalistes emprisonnés ! Nous exigeons notre liberté ! Magistrats zélés, justice corrompus ou encore Vive la loi L002 pour que vive la presse en Guinée’’.

Lamine Guirassy, PDG d’HADAFO Médias qui a pris part à cette manifestation a estimé que l’heure est grave. « L’heure est grave ! L’heure est grave parce qu’on a vécu des moments très douloureux dans notre pays. Je pense notamment à la transition entre autres. Mais ce qui ce passe ici là, c’est juste extraordinaire. Je ne pouvais pas penser qu’en 2019, qu’on pouvait tomber si bas. Je pense que c’est le moment ou jamais de s’unir pour avancer ensemble pour conserver ces acquis, parce qu’une presse divisée, c’est bonjour à tout ce qui pourrait arriver derrière. Donc, je pense que nous sommes le quatrième pouvoir, c’est ce qu’on dit. Maintenant, si dans cet état de fait on n’est pas uni, bonjour les dégâts. Ce sit-in, c’est pour donner notre voix à dire qu’on n’est pas d’accord et qu’on ne comprend pas non plus ce silence de la HAC, je ne sais pas ce qui se trame derrière. Maintenant, le plus important à travers ce que nous allons faire aujourd’hui, c’est un signal fort que nous donnons, et derrière ce que ça pourra donner », dira-t-il entre autres.

Maciré Camara

