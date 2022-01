Lamine Guirassy célébré le 6 mars prochain, à Los Angeles

Le African Community Achievement Award célèbre les personnes d’origine africaine que nous appelons des héros et des champions locaux.

Officiellement parrainé par Crane Lake Wine, l’événement accueillera des célébrités telles que Salif Keita du Mali, le fondateur d’Oduwa Coin, les éditeurs du magazine immigrant, etc. aux côtés de nombreux hommes et femmes africains de vertu et d’excellence de tous les domaines. Cet événement se tiendra le 6 mars 2022 lors du banquet hollywoodien.

Cet événement comprend des performances musicales, un défilé de mode et le prix d’excellence communautaire proprement dit

Joignez-vous à nous pour célébrer les hommes et les femmes d’ascendance africaine du monde entier qui ont fait un travail formidable pour bâtir leurs communautés.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir vos billets.

LAMINE GUIRASSY

Né en Basse-Guinée, Lamine est né d’un père marchand et d’une mère de famille de Guirassy Kounda de Boké. Après des études au lycée Yimbaya à Conakry, il a poursuivi ses études supérieures au lycée de journalisme de Montpellier en France.

Diplômée de l’École supérieure de journalisme de Montpellier France, Lamine Guirassy choisit de travailler comme journaliste en France, aux Antilles, en Guadeloupe et de donner un coup de main-fort à RTG.

Une promesse a été faite à sa grand-mère paternelle Hadja Daloba Fofana, le journaliste qui a créé le groupe de médias Hadafo en l’honneur de sa grand-mère en 2008.

Déjà en 2007, elle a progressivement lancé ses radios, notamment Espace FM (2008), Sweet FM (2010), Kalac Radio (2019) et Espace TV, Kalac TV.

En 2011, selon une liste publiée dans le magazine New Afrique dans son numéro de juin, il a été classé parmi les 100 Africains les plus influents dans la catégorie des médias.

Lamine Guirassy a également remporté le prix du meilleur journaliste africain de l’année en 2017.

Il est un animateur fervent de l’émission Les grandes gueules la plus écoutée en Guinée avec plus de 5 000 000 d’auditeurs.

« Jamais un spectacle n’a autant perturbé, jamais un spectacle n’a été aussi aimé et critiqué que les GG. Pour animer un tel spectacle comme celui-ci, vous devez être audacieux, neutre. Ne pas avoir d’amis pour éviter de tomber dans les pièges. C’est compliqué au début. Beaucoup de critiques ont été impliquées. Interroger un ministre, critiquer un régime, étaient vraiment des sacrilèges dans un pays comme la Guinée. »

Grâce à ses courageuses compétences journalistiques, Lamine a remporté de nombreux prix pour avoir défendu le vrai journalisme et défendu les droits des masses.

2017 : 100 personnalités du magazine New African, après avoir marqué l’année.

2018 : Deuxième personne la plus influente d’Afrique de l’Ouest

2019 : Prix africain de l’intelligence économique à Dakar CAVIE 2019.

2020 : Meilleur mécène de presse privée de l’Afrique de l’Ouest francophone

2021 : Media man 2020 lors des premières éditions des Media Awards Guinea.

En 2022, le comité de remise des prix du prix d’excellence de la communauté africaine est heureux de célébrer Lamine pour sa bravoure et son journalisme intègre en Afrique.