Lamine Guirassy distingué Homme de Médias de l’année : “sans un Divin boost, qui suis-je pour être le meilleur de tous ?”

Médias Awards Guinée, une cérémonie de distinction des hommes de médias en Guinée organisée par la structure Maak’COM. L’objectif est de réunir, chaque année, les hommes de médias à travers une cérémonie, pour distinguer les meilleurs d’entre eux. Il s’agit d’encourager le professionnalisme ; de contribuer, par les modèles au respect de l’éthique et de la déontologie ; favoriser l’émulation véritable au sein de la presse, récompenser et célébrer les hommes et femmes de médias dans leurs domaines respectifs.

En cette première édition, Lamine Guirassy PDG du groupe Hadafo Médias a remporté le prix de ” homme de média de l’année 2020″. Il ne cache pas son émotion: << Je comprends mieux cette expression ” lorsque tu es fidèle en de petites choses, Dieu t’en confie de plus grandes”. Sinon sans un Divin boost, qui suis-je pour être le meilleur de tous ? Il arrive que la “Grande Gueule” que je suis peine à s’exprimer. Oui oui, il y a des ressentis qui à leur juste valeur ne peuvent par les mots s’extérioriser. L’HOMME DE L’ANNÉE, Waw! Je vous en prie, recevons ensemble ce prix. Du fond du cœur, MERCI >>,.

Maciré Camara