Lamine Kamara dédicace « L’ex-ministre : de l’envers à l’endroit de la politique »: « pas venu en retard une seule fois au bureau en 35 ans »

La maison d’édition L’Harmattan Guinée a procédé à la dédicace ce samedi 17 septembre 2022, du livre « L’ex-ministre : de l’envers à l’endroit de la politique» de l’écrivain Lamine Capi Kamara.

Un livre de 215 pages et 13 chapitres dans lequel l’auteur partage inlassablement son savoir et livre sa contribution éclairée aux enjeux africains et guinéens.

Mélangeant humour et savoir-faire, dans L’ex-ministre », l’auteur retrace sa vie de grand commis de l’État.

« Tous mes souvenirs de CPRN à l’ambassade à Paris, de l’ambassade à Paris au ministère des affaires étrangères, du ministère des affaires étrangères au ministère de la fonction publique, tous les souvenirs sont retracés. Mais aussi la vie gouvernementale, la gouvernance et puis les très grands risques qu’on prend dans la fonction de ministre. Quand on exerce la fonction, il y’a beaucoup de risques qu’on court. Ces risques sont racontés là-dans. En lisant le livre comme moi je ne me sépare jamais de l’humour dans ce que j’écris et dans ce que je fais, on peut beaucoup rire. On peut rire aux éclats, on peut lire aux larmes. Mais en le lisant aussi, on découvrira beaucoup de pages non encore écrites dans notre histoire. Et il est recommandé particulièrement à la jeunesse, pour mieux connaître la fonction ministérielle et aussi pour mieux connaître les pans de l’histoire de notre pays qui se trouvent dans le livre et qui sont racontés d’une manière très souvent agréable mais de manière aussi extrêmement sérieuse », explique-t-il.

Poursuivant, il ajoute : « Je n’ai pas de leçons à donner à qui ce soit pour l’administration mais je vais dire seulement une chose : c’est la rigueur, la probité. Pour la rigueur je vais dire par exemple quelque chose que je répète très souvent. Moi j’ai travaillé 35 ans pour la fonction publique guinéenne, en retirant bien sûr les 7 ans que j’ai passés en prison politique. Je ne me souviens pas en 35 ans dont Paris pendant 4 ans, être venu en retard une seule fois au bureau. Mes collaborateurs peuvent vous le dire. Ceux de la Fonction publique, ceux des Affaires étrangères, ceux qui ont servi à l’ambassade de Guinée à Paris. Il m’est très difficile de le faire. J’étais en bonne santé pendant cette période, donc en même temps je ne suis pas tombé malade pendant cette période. Résultats, c’est la rigueur, l’amour du travail, le sacrifice, le don de soi qu’il faut conseiller à la jeune génération », dira l’auteur.

Romancier, autobiographe, essayiste, conteur, homme politique et diplomate, Lamine Capi Kamara a également été Président honoraire de I’Association des écrivains de Guinée, et après avoir rempli cette fonction, Lamine Kamara continue d’écrire et de plus belle. A son tableau de chasse figurent cette fois-ci des chroniques et des récits, un genre littéraire dans lequel, on ne savait pas qu’il excellait tant avec toujours un savant dosage entre humour et gravité.

Maciré Camara