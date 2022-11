Lampadaires sur l’autoroute Fidel Castro : « refaire la peinture, je ne vois pas de mal à cela » (maire Matoto)

Après un long moment dans le noir, l’autoroute Fidel Castro va enfin être éclairée. Partout, ce sont des chantiers. La guinéenne d’électricité ( EDG) est en train de poser des lampadaires. Par endroits même, ces lampadaires ont commencé à émettre la lumière.

Selon Mamadouba Tos Camara, c’est une première pour sa commune. Il s’en réjouit donc. « Vous savez, la commune de Matoto a été érigée en commune le 3 avril 1990. Et de 1990 à nos jours presque la commune de Matoto comme j’aime le dire a été une commune très marginalisée. C’est une commune dépourvue de toutes les infrastructures sociales de base. C’est maintenant il faut oser le dire que l’image de la commune commence à changer de façon rationnelle. Certes, sous le premier régime, Matoto n’était pas comme on le pensait parce que c’était une sous-préfecture. Mais aujourd’hui l’électrification de notre commune va diminuer beaucoup d’insécurité. Donc nous tirons chapeau au CNRD et à son président. Et c’est pour nous un ouf de soulagement de voir aujourd’hui que l’autoroute reprend vraiment sa vraie image. Je confirme, même si ça existait le nombre n’était pas tel. Mais aujourd’hui, voir que les travaux abattus surtout que notre commune soit dotée c’est l’une des premières. Les autres communes ont bénéficié de ces lampadaires électriques depuis 2ans, 3ans. N’eût été l’engagement et la détermination du président de la République, Matoto n’allait pas avoir cette électrification. C’est ça la vérité », a-t-il raconté.

Parlant du fait que certaines personnes évoquent que ces lampadaires envoyés sur l’autoroute seraient des résidus de la route ‘’Le Prince’’. Le maire de Matoto ne trouve pas de mal en cela. Pour lui, c’est un manque de communication de la part d’EDG. « Parce qu’il n’avait pas raison d’enlever ces poteaux et installer des nouveaux poteaux sur la route ‘’Le Prince’’. S’ils ( les gens de EDG) savaient que les mêmes poteaux pouvaient être utilisés, ils allaient utiliser les mêmes poteaux avant d’installer les nouveaux poteaux. Mais bon, ce n’est pas ça l’objectif. L’objectif c’est comment éclairer notre commune. Moi je pense que ce sont des poteaux, il s’agit seulement de faire la peinture, c’est un matériel qui ne s’use pas. Il s’agit de refaire la peinture et ça devient des nouveaux poteaux. Je ne vois pas de mal en cela. L’idéal pour moi, c’est comment électrifier ma commune et la beauté que cette électrification apporte. », a-t-il rajouté.

Pour terminer, Mamadouba Toss a lancé un message à l’endroit de la population et des autorités du pays.

« C’est toujours remercier et féliciter l’engagement, la vision et la détermination du président de la République. Ce n’est pas seulement l’électrification des poteaux. Nous venons de finir la pose de la première pierre d’un centre d’insertion que Matoto n’a jamais connu. Imaginez, il y a plus de 30 ans, on n’a jamais eu une maison des jeunes. Je vous dis une fois encore, nous sommes en manque de tout. Dès l’instant que le premier magistrat du pays pense à nous accompagner à travers les actions qui vont essayer d’être bénéfiques aux populations, c’est pour nous un engagement de l’accompagner et accompagner le CNRD et son gouvernement. (…) Au nom de la population d’abord, je félicite le président de la République. Mais c’est toujours réitérer et dire à la population que nous devons entretenir nos bijoux, nous devons faire en sorte que les projets réalisés dans notre commune ne soient pas détruits, quelle que soit la colère. Mais je sais que Matoto ne s’est jamais prêté à ces genres de comportement. Et nous allons les entretenir… », dira-t-il.

Christine Finda Kamano

