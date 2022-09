L’an 1 du CNRD à Coyah : populations et forces de défense et de sécurité en fête

Ce lundi 5 septembre 2022, marque l’an 1 de l’avènement du CNRD au pouvoir. En célébrant cette journée, les populations des quatre communes de la préfecture ont tenu à remercier le CNRD et son président colonel Mamadi Doumbouya, à travers des manifestations de réjouissance et de reconnaissance.

A Coyah, cette fête a été également effective au camp d’infanterie de Sambaya à travers la revue de la troupe du premier magistrat de la préfecture et qui s’est terminée par un festin offert par le commandant de la compagnie d’infanterie de Coyah.

Au camp de Sambaya, le lieutenant-colonel Alpha Kabinet Keïta, commandant de la compagnie d’infanterie, dans son intervention a rendu un vibrant hommage au président du CNRD, Colonel Mamadi Doumbouya, pour ses efforts consentis dans l’amélioration des conditions de vie des forces de défense et de sécurité.

« Depuis l’avènement du CNRD au destinée de notre pays, il y a eu beaucoup de changement dont entres autres l’uniformité des tenues des militaires, l’augmentation du solde des militaires, l’équipement des hôpitaux militaires et d’autres camp militaires en construction et la rénovation de plusieurs routes du pays », dira le commandant du camp.

De la maison des jeunes de Coyah, en passant par le km36 (Maneah) jusqu’à Kouria et Wonkifong, il y avait des manifestations de réjouissance partout.

Après sa tournée dans les différentes localités et sa visite au camp d’infanterie de Sambaya, le préfet de Coyah, Colonel Yaya Kalissa a tenu à préciser pour la circonstance : « Depuis ce matin, nous sommes dans l’euphorie de la fête de l’anniversaire de la prise du pouvoir par le CNRD. L’appel lancé par les autorités a été suivi à Coyah et il était question de faire une fête, mais toute la population de coyah est engagée. Tout le monde est content et c’est la joie qui se lie sur le visage de tout un chacun ici. Aux hommes en uniforme, on les a demandés d’être républicain pour sauvegarder ce pays. Notre mission régalienne, c’est ça… »

Kalidou Diallo