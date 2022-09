 L’an un du CNRD à Kindia : les militaires sollicitent une franche collaboration de la population pour une transition réussie 

Venu au pouvoir par coup de force, le 5 septembre 2021, le Comité National du Rassemblement et du Développement vient de célébrer sa première année au pouvoir. Les militaires massivement réunis au camp de la première région militaire de Kindia ont sollicité l’implication de la population pour une transition réussie.

C’est plus précisément au camp Kémébourema, dans la commune urbaine de Kindia que cet anniversaire a été célébré par les militaires massivement réunis. Une journée glorieuse pour l’armée guinéenne au pouvoir depuis le 05 septembre 2021. Ibrahima Kalil Condé, gouverneur de la région administrative de Kindia s’est exprimé en ces termes :

« Aujourd’hui c’est une journée non seulement victorieuse mais glorieuse pour le peuple de Guinée, pour le CNRD, pour toute l’armée guinéenne et à tous les peuples de Guinée. Il y’a eu des innovations au niveau tous les départements ministériels, pour ça je félicite le président Mamadi Doumbouya, le premier ministre et tout le gouvernement du CNRD. Nous demandons à la population de la région administrative de Kindia de soutenir le CNRD, c’est ce qui va nous permettre d’assurer une très bonne transition, que toute la population l’accompagne par des actions concrètes… », dit-il.

Au cours de cette célébration, des forces de défense et de sécurité, tous corps confondus ont produit des défilés très attrayants et ovationnés par le public réunit pour la cause. Le commandant de la première région militaire de Kindia, colonel Ibrahima Finando se réjouit et lance à son tour un appel à la population.

« D’abord je voudrais remercier le bon Dieu, de nous avoir donné ce jour, le 05 septembre 2021. Aujourd’hui cela fait un an que nous sommes dedans comme l’a dit le président le président, nous force de défense et de sécurité nous voulons à tout prix tendre une main franche à toute la population pour la transition se passe dans les meilleures conditions. Nos perspectives sont de trop mais sans la population civile particulièrement la jeunesse, on ne peut rien faire. Et, c’est pourquoi nous allons tout faire pour que nous soyons ensemble. En plus nous voulons faire de notre armée, une armée Républicaine, une armée de référence au niveau de l’Afrique voire au niveau international », ajoute-t-il.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10