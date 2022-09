L’An un du CNRD : à Labé, les politiques peignent un tableau sombre des putschistes

Dans la ville de Labé, l’an un du CNRD est diversement apprécié par les acteurs politiques. Si les uns estiment qu’il y a eu des avancées, comme la répression des crimes économiques, les autres voient un recul considérable de la démocratie et la violation des droits humains. Pour le chargé de la communication et de l’information et porte-parole du bureau fédéral de l’UFDG de Labé estime qu’au lieu de chercher à mener à bien la transition, les nouvelles autorités ont plutôt plongé le pays dans l’incertitude, et fait reculer la démocratie.

« Avec l’interdiction des manifestations, la démocratie a régressé, beaucoup de leaders ont quitté le pays, par peur d’être arrêtés et emprisonnés arbitrairement. Le CNRD devrait chercher à revenir à l’ordre constitutionnel. Actuellement, on ne sait même pas qui sont les membres du CNRD. Tout le monde attend à ce qu’ils organisent des élections libres et transparentes, acceptées de tous, et qu’il n’y ait pas d’exclusion », demande Mamadou Aliou Sampiring Diallo.

De son côté, le secrétaire général chargé des questions politiques du RPG Arc-en-ciel de Labé, le bilan du tombeur de son champion est nul.

« À notre niveau, nous n’avons rien vu de potable. Parce que non seulement ils ont usurpé le pouvoir ensuite, ils ont pris tous nos cadres ils les ont mis en prison. Donc nous on ne peut pas dire que le bilan est positif, ce que nous n’avons rien compris. En dehors même de nos cadres, la plupart des cadres politiques ont quitté le pays…Si Doumbouya arrive à faire une bonne transition, ça va me surprendre. À l’allure des choses, ça va me surprendre, puisque jusqu’à présent on ne sait pas leur objectif réel, est-ce qu’ils vont rendre le pouvoir ou pas, on ne sait rien d’abord. Donc le bilan annuel pour ma part est nul », affirme Mamadou Doumbouya.

Dans le même sillage, le coordinateur préfectoral de l’UFR de Labé nous confie que le bilan du CNRD est loin d’être acceptable.

« Au niveau de notre parti, nous estimons qu’il y a eu beaucoup de manquements. Ce que les Guinéens attendaient de plus ne s’est pas concrétisé. Mais si nous prenons la création de la CRIEF, ça, ce n’est pas mauvais. Poursuivre et sanctionner les crimes économiques, personne ne dira que c’est une mauvaise chose. Mais persécuter les leaders politiques à cause de leur popularité, ou bien puisqu’on estime après la transition c’est eux qui vont diriger le pays, ça ce n’est pas bon pour le pays. Pour nous, nous estimons que rien n’a marché, mais il devrait mettre en place des dispositions pour changer la donne, puisque les Guinéens avaient de l’espoir sur Doumbouya. Mais à l’allure où vont les choses, les Guinéens sont déçus de sa gestion », estime Mamadou Dian Diallo.

Pour le secrétaire fédéral du PADES, le bilan du CNRD est mitigé. Pour illustrer ses propos, il laisse entendre ceci: « C’est un bilan mitigé, dans la mesure où il y a eu des choses qui ont été très bien faites, comme la mise en place de la CRIEF, le gouvernement aussi est représentatif de toutes les ethnies du pays, c’est vrai il y a des choses qui ne sont aussi claires que ça, mais on ne peut pas dire que le bilan est totalement négatif, puisqu’il y a eu des points qui ont été applaudis par tous les Guinéens, néanmoins nous attendons surtout ce qui est essentiel pour sortir de cette transition, c’est-à-dire l’organisation des élections », dira Ousmane Diané.

Tidiane Diallo, correspondant régional Labé