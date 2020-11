L’ANAD et l’UFDG invitent à une journée ville morte le jeudi prochain

Pour la vérité des urnes et la libération des détenus politiques, l’UFDG de Cellou Dalein Diallo et l’ANAD ont, dans une déclaration, invité les populations du Grand Conakry à continuer de manifester en observant une journée ‘’ville morte’’ le jeudi prochain. Déclaration…

L’ANAD et l’UFDG remercient les guinéens et guinéennes pour leur participation active à la manifestation Pacifique du 25 novembre 2020 qui a muté en ville morte à Conakry du fait de la militarisation à outrance de notre capitale qui lui a donné l’allure d’une ville en guerre.

L’ANAD et l’UFDG invitent les populations du grand Conakry à continuer les manifestations en observant une journée ville morte le jeudi 03 décembre 2020 pour exiger :

1 – le respect de la vérité des urnes du scrutin du 18 octobre 2020 ;

2 – la libération des prisonniers politiques ;

3 – la justice pour les victimes de la répression des partisans et alliés du véritable vainqueur de l’élection du 18 octobre 2020 ;

4 – l’arrêt des expropriations et persécutions des opérateurs économiques nationaux ;

5 – le remboursement immédiat et intégral des sommes détournées dans les ministères de l’enseignement technique et professionnel, de l’agriculture et de la santé ; ainsi que

6 – l’arrêt des intimidations et menaces orientées contre les journalistes d’investigation qui ont révélé ces détournements.

Après le 03 décembre, de nouvelles actions déjà envisagées seront annoncées.

Pas de recul !

Conakry, le 28 novembre 2020

L’ANAD et l’UFDG