Lancement commercial du backbone : Alpha Condé invite l’ARPT au contrôle du respect des cahiers des charges des opérateurs

C’est depuis le palais Sékhoutouréya que le président Alpha Condé a, par visioconférence, assisté, vendredi, 11 septembre au lancement officiel de la commercialisation du backbone national sous l’égide du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Ce projet de la fibre optique réalisé par la société chinoise Huawei technologie avec un coût de 238 millions de dollars américains a pour objectif d’améliorer la qualité du service privé et public et aussi la possibilité de révision à la baisse des coûts de communication de la population guinéenne.

S’adressant au président de la république, le directeur général de société de gestion et d’exploitation du backbone national (SOGEB), Sanoussy Dabo de déclarer : « vous avez concrétisé votre ambition visionnaire le 25 juillet 2015 par la pose de la première pierre du backbone national à fibre optique de Guinée à Dubréka .Depuis cette date, Huawei, partenaire de ce projet, le Ministère des postes, télécommunications et de l’économie numérique, le ministère des travaux publics, les Ministères de l’Economie et des finances, du budget, l’ACGP et la SOGEB se sont attelés au déploiement en couvrant toute l’étendue du territoire national sur une longueur première d’environ 3980 km ». Ajoutant que la coopération entre EDG et la SOGEB a permis la connexion électrique de 24 sites du Backbone à EDG d’une part et la connexion des ressources d’énergie de l’EDG à la fibre optique d’autre part. Avant d’annoncer la construction d’un bâtiment à quatre niveaux en cours avec tous les équipements modernes pour abriter le nouveau siège de la SOGEB au centre émetteur de Sonfonia situé à la Cimenterie.

« Nous vous prions de bien vouloir nous aider à libérer le reliquat du capital de la SOGEB qui permettra en partie de faire face au cahier de l’ARPT consistant à déployer la fibre sur les axes suivants non couverts par la première phase : Kissidougou/Kankan ; Kindia/ Télimélé; Koundara/Mali; Kérouané/Banankoro; Macenta/Kosankoro; Dabola/Faranah ; Kissidougou/Kouroussa; Fria/Télimélé », a dit le DG de SOGEB.

En tant que partenaire financier, l’ambassadeur de la Chine en Guinée, Huang Wei d’indiquer que 214 millions de dollars américains ont été débloqués par son pays pour la réalisation du projet Backbone national.

« Accès à haut délit est l’un des facteurs clés de croissance, le développement socio-économique et de diversification de l’économie. Ce projet bénéficiera à tous les acteurs de la vie numérique guinéens », a soutenu, le diplomate chinois.

Selon le ministre des postes, télécommunication et de l’économie numérique Oumar Said Koulibaly, « le projet de backbone national s’inscrit dans l’objectif de la promotion d’une société de l’information. Ce réseau long d’à peu près 4500 km a été construit selon le model hiérarchique à deux (2) niveaux : un réseau de niveau national constitué de deux canaux principaux : comprenant les chefs-lieux et toutes les préfectures du pays. Et le réseau de niveau régional constitue de bretelle vers les six états frontaliers ». Affirmant que l’exécution de ce projet permet afin de desservir les 76 principales villes et d’autres centres administratifs de la Guinée avec la dernière technologie de transmission à vivre optique.

Introduit par son Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana qui a présidé la cérémonie, le président de la République, Alpha Condé a remercié le partenaire technique et financier, la Chine. « J’invite l’ARPT à travers le Ministère à plus de contrôle du respect des cahiers de charge des opérateurs pour satisfaire la population guinéenne. Beaucoup de choses ont été faites dans ce secteur. Mais il reste du chemin à parcourir pour la relance de la Guinée télécom. Je compte sur le Ministère en charge des télécommunications pour accélérer le développement de ces infrastructures. Enfin nous sommes fiers du fait que les tuyaux des 4500 km ont été fabriqués en Guinée par une entreprise guinéenne et non pas importés ».

Elisa Camara

+224654957322