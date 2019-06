Lancement de la 4G : ‘’nous avons travaillé pour la rendre accessible à tous les Guinéens en terme de prix et d’usage’’ (DG Orange-Guinée)

La société de téléphonie n°1 en Guinée, Orange -Guinée a procédé, ce lundi au lancement commercial de la 4G, au cours d’une conférence de presse animée dans un complexe hôtelier de la place.

La 4G, qui est programmée sur toute l’étendue du territoire national dans les jours à venir par la société Orange-Guinée couvre pour le moment les cinq communes de la capitale Conakry.

Selon le directeur général d’Orange-Guinée, Aboubacar Sadikh Diop, la 4G, ‘’c’est un réseau de bonne qualité respectant tous les standards internationaux. Donc, la 4G est enfin là à Conakry exploitée au grand bénéfice de nos clients et pour faire découvrir l’expérience, les conforts et vitesse de l’internet haut débit ».

Les questions sont nombreuses, a-t-il rappelé, « mais nous avons travaillé pour rendre la 4G accessible à tous les Guinéens en terme de prix et d’usage. Nous allons aussi accompagner les clients dans la pédagogie de l’utilisation de la 4G et de l’internet haut débit pour que chaque Guinéen y trouve son compte ».

Plus loin, de mentionner : « en 2007, quand nous lancions nos activités en Guinée, nous avions comme objectif d’être l’opérateur de confiance qui répond aux besoins des populations, de bénéficier des produits et des services de qualité qui les faciliteraient la vie. Nous estimons humblement aujourd’hui qu’Orange Guinée a rempli ses promesses par la mise en place des réseaux 2G, 3G dans toutes les préfectures et sous-préfectures de la Guinée par le déploiement du service Orange money en 2012, avec l’inclusion financière et sociale. Et aujourd’hui par le lancement de la 4G, qui consacre l’entrée de la Guinée dans révolution numérique de demain ».

Le meilleur reste à venir pour nos 7,5 millions de clients qui nous font confiance, a-t-il assuré.

« Nous continuerons les innovations pour satisfaire nos clients parce que nous savons qu’ils ont besoin d’une meilleure de la technologie. Et parce que nous, nous sommes engagés à être l’opérateur préféré des Guinéens qui changent leur vie. A date, le réseau 4G est lancé d’abord à Conakry, il fera l’objet d’un déploiement progressif pour qu’en terme partout en Guinée nos clients à l’image du réseau 3G, 3G+ puissent découvrir le confort de la grande diversité de l’internet ».

Pour sa part, le directeur général du groupe Sonatel à Dakar, Sékou Dramé a dit sa joie en ces termes : « la révolution numérique est en marche en Guinée. Je suis heureux de constater qu’Orange- Guinée, membre des groupes Sonatel et Orange en est un des principaux acteurs ».

« Aujourd’hui, Orange- Guinée va proposer la 4G au peuple de Guinée, cette technologie va permettre aux populations guinéennes d’accéder à de nouveaux usages, de multiplier des échanges, d’améliorer des conditions de travail, l’accès à des nouvelles applications et à des outils facilitant leurs vies « .

Elisa Camara

+224 654 95 73 22