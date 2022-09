Lancement de la 6è édition du KATALA 224 à DAKAR

KATALA qui se veut être un concept innovant au service exclusif de la Guinée, à décider de mettre en lumière à partir de la 6eme édition les modèles de réussite Guinéens de la Diaspora en commençant par ceux du pays de la Terranga.



En effet , après 5 éditions réussies, le comité d’organisation consacrer la 6eme édition aux modèles de réussite Guinéens vivant ou développant un business au Sénégal.

Interrogé sur les raisons du choix du choix du pays, la commissaire générale du comité d’organisation Mme HABA Elise repond :

« Le choix du Sénégal n’est pas fortuit. Le KATALA à travers cette 6eme édition veut d’une part montrer que la Guinée et le Sénégal sont deux pays frères étroitement lié sur le plan économique, culturelle et sociale. Et de l’autre part montrer que ce soit dans l’informel ou le formel, dans l’entreprenariat ou le carriérisme en passant par la culture, que la communauté guinéenne fait tourner son génie. Car oui le Sénégal regorge d’une forte communauté Guinéenne. Et ce qui est extraordinaire, c’est que nous avons une communauté travailleuse.

A travers cette édition, le KATALA veut attirer l’attention des deux états sur ces modèles réussite. Car même s’ils se donnent tous les moyens nécessaires à leur ascension, il demeure une nécessité d’accompagnement à tous les niveaux. »

Le président du comité Patrice Gbamou rajoute :

« …Le principe reste même : à partir du mardi 06 Septembre les vote du publique sera ouvert, alors le publique pourra participer au choix du lauréat dans chaque catégorie.

Les votes SMS se feront sur un numéro Sénégalais un autre numéro guinéen, puis sur la plateforme google forms qui sera rendu publique à partir du 06 Septembre… »

La date a retenu pour la cérémonie de couronnement est le samedi 05 Novembre 2022 au NOVOTEL DAKAR à 19h.

Cette innovation de taille ne laisse pas indifférent le corps diplomatique guinéenne au Sénégal qui promet apporter tout le soutien institutionnel nécessaire à la réussite de l’événement.