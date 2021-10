Lancement de la semaine du soldat 2021 : Le discours de Aboubacar Sidiki Camara, le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense nationale

En prélude au 63ème anniversaire de la création de l’armée guinéenne prévue le 1er novembre prochain, le ministère de la défense lance la semaine du soldat 2021 (du 25 au 31 octobre).

Selon le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, la semaine du soldat 2021 sera essentiellement consacrée à la réflexion sur la mission globale de l’armée et les conditions dans lesquelles elle s’accomplit au fil de l’année.

Ci-dessous, l’inégalité du discours du ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale :

Officiers, Sous-officiers, Militaires du rang ;

Le Peuple de Guinée commémore la création de son Armée le 1er novembre prochain.

A cette date, l’Armée Guinéenne fêtera ses soixante-trois ans, qui représentent déjà l’âge de la maturité.

Chaque année, cet anniversaire est précédé d’une semaine appelée «La Semaine du Soldat », ponctuée d’activités des différentes composantes de l’Armée, couvertes par la radiotélévision nationale et les médias partenaires.

Cette semaine du Soldat que j’ai l’honneur de lancer, est essentiellement consacrée à la réflexion sur la mission globale de l’Armée et les conditions dans lesquelles elle s’accomplit au fil de l’année.

Elle offre l’opportunité de faire une rétrospective qui permet de corriger les faiblesses et d’envisager les perspectives susceptibles de qualifier l’instrument de défense de notre souveraineté.

Ce temps d’arrêt est l’occasion de rendre un vibrant hommage aux pères fondateurs de cette vaillante armée et aux nombreux martyrs tombés sur les différents champs de batailles en défendant l’honneur de notre Patrie.

Durant la période du 25 au 31 octobre 2021, les médias aideront le peuple de Guinée à mieux comprendre les transformations qui s’opèrent dans leur Armée Nationale.

Cette année, la semaine du soldat et la commémoration du 1er novembre se dérouleront dans un contexte particulier, marqué par les premiers pas de la transition politique ouverte dans notre pays le 05 septembre 2021 par le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD).

La grande ferveur populaire qui a suivi cette prise du pouvoir témoigne que l’Armée Guinéenne est en phase avec son peuple.

C’est le lieu de remercier et de féliciter le CNRD et singulièrement son Président, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, Chef Suprême des Armées, pour sa clairvoyance et son courage qui ont permis d’amorcer une nouvelle ère d’espérance pour la Guinée.

Cette volonté de l’Armée Guinéenne de jouer un rôle majeur dans la vie de notre pays ne peut se réaliser sans sacrifices et une profonde remise en cause.

C’est pourquoi, lors de ma prise de fonction, j’avais souligné l’état dans lequel se trouve notre outil de défense. Je compte donc sur l’implication de chacun et de tous pour poursuivre sa qualification.

Officiers, sous-officiers, militaires du rang ;

En vous remerciant au nom du CNRD et de son Président pour l’esprit de corps qui a prévalu le 05 septembre 2021, je vous invite à resserrer les rangs, à vous surpasser dans l’accomplissement des tâches quotidiennes tout en indiquant la voie du renouveau à notre peuple par le bon exemple.

Chaque soldat, à son poste de responsabilité, doit donc faire face à ses devoirs, pour que le peuple soit davantage fier de son Armée.

L’Armée doit servir et accompagner les institutions de la transition par l’accomplissement de ses missions régaliennes et sa participation au processus de développement socioéconomique du pays.

De même, elle doit poursuivre sa participation aux opérations de maintien de la paix auprès de la communauté internationale.

C’est dans ce cadre que le 7ème bataillon Gangan, auquel je souhaite plein succès, est en phase de déploiement à Kidal au sein de la Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA).

Les sacrifices sont nombreux et contraignants, mais nous devons être capables de les surmonter pour l’intérêt supérieur de la Nation.

J’exhorte donc les organismes de commandement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’atteinte des objectifs fixés par le CNRD.

La mise en œuvre de la Loi de Programmation Militaire 2021-2026 étant une nécessité, la mobilisation des ressources pour son exécution doit faire partie des priorités du Ministère de la Défense Nationale.

J’en profite pour remercier tous les partenaires techniques et financiers qui appuient et accompagnent le département de la défense dans le processus de la Réforme du Secteur de Sécurité.

Aux officiers généraux, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, j’adresse, au nom du Chef Suprême des Armées, mes remerciements pour tous les loyaux services rendus à la Nation.

Je souhaite par anticipation bonne fête de l’Armée Guinéenne à toutes et à tous.

C’est sur ces mots que je déclare ouverte, la semaine du soldat 2021, en prélude au 63ème anniversaire de l’Armée Guinéenne.

Vive l’Armée Guinéenne ;

Vive le CNRD ;

Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens.

Je vous remercie.

Aboubacar Sidiki CAMARA

Ministère délégué à la Présidence chargé de la Défense nationale

Transmis Par la Cellule de Communication du Gouvernement