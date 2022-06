Lancement des examens de sortie au Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle : les innovations de la session 2022

Au terme de neuf (9) mois d’intenses activités d’enseignement, d’apprentissage et de formation qui ont été soutenues et animées régulièrement par les encadreurs, les formateurs, les parents d’élèves, les apprenants, bref par tous les partenaires de l’école guinéenne, le ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle félicite l’ensemble des acteurs qui se sont entièrement investis afin de récolter ces importants résultats qui permettent la mise en œuvre des dernières évaluations annuelles.

Ainsi, après l’exécution des différents programmes de formation, voici arrivés la période des évaluations de la session en cours, celle de 2022. A cet effet, il faut rappeler que cette étape cruciale du cursus de formation des sortants de nos écoles professionnelles, s’inscrit dans le cadre général de la mission dévolue à un établissement d’enseignement technique et de formation professionnelle. Cette mission régalienne fixe dans ses objectifs d’une part, une meilleure adéquation Formation-Insertion et d’autre part, une parfaite intégration du futur ouvrier ou technicien dans la vie socio-professionnelle active.

Dans cette optique, le ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle porte à la connaissance des élèves, encadreurs, délégués, directeurs communaux et préfectoraux de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle que lundi 06 juin 2022, dans 73 centres d’examens repartis sur toute l’étendue du territoire national, plus de vingt-deux mille candidats dont 56,73 %, vont affronter les épreuves théoriques et pratiques dans 123 filières dont 65 publiques et 58 privées de formation, enseignées dans les écoles des types A et B. Et dans cet effectif, plus onze mille vient du privé avec 73,31 % de filles qui viennent des institutions de formation privées.

En termes d’innovation cette année, toutes les épreuves pratiques seront consacrées exclusivement aux œuvres utiles pour les écoles et les communautés à l’image du chantier école du Centre de Formation Professionnelle de Donka dont le Département est fier et se réjoui de l’appuie présidentiel et du Gouvernement dans son ensemble. Notamment, la confection des tables blancs pour la filière menuiserie et chaudronnerie, la rénovation des infrastructures de génie civil pour la maçonnerie, l’électrification des bâtiments construits ou rénovés par les apprenants.

Aussi, aux fins d’assurer un bon déroulement de cette opération majeure du système éducatif, le ministre précise que des superviseurs, surveillants, correcteurs des épreuves théoriques et pratiques, animateurs du Secrétariat des examens, tous des cadres avertis et aguerris, seront déployés dans tous les centres d’examen du territoire national.

Est-il besoin de rappeler une fois encore, que depuis l’avènement du 5 septembre 2021, l’École Guinéenne est entrée dans une étape irréversible de changement, mouvement mis en place par le Colonel Mamadi DOUMBOUYA et avec pour objectif, la moralisation et la crédibilisation de tous nos examens nationaux. Cette attitude responsable a permis de redonner confiance aux candidats eux-mêmes et d’améliorer les enseignements, pour une meilleure formation des jeunes.

En conséquence, tant pour cette session que nous lançons ce jour lundi 6 juin que pour les sessions à venir, nous devons garder le même élan, en l’améliorant considérablement afin de donner plus de valeur à nos diplômes et à leurs détenteurs. Car, à cette époque de la mondialisation, seuls la compétence et le professionnalisme payent. C’est pourquoi, nous demandons plus de concentration, de sérénité et de confiance en soi à tous nos candidates et candidats pendant les présentes évaluations.

Enfin, le ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle remercie le Président de la Transition, Chef de l’État, Président de la République le Colonel Mamadi DOUMBOUYA et son Gouvernement dirigé par Son Excellence Mohamed BEAVOGUI, pour l’apport matériel et financier considérable, les partenaires techniques et financiers pour l’appui constant au système de formation technique et professionnelle et à tous les milieux socioprofessionnels pour le partenariat dynamique établis avec notre Département

Vive l’École Guinéenne et bonne chance à tous les candidats.

Alpha Bacar Barry

Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle