Lancement du Bac à Kankan : les journalistes empêchés d’accéder au centre

Venus couvrir le lancement des épreuves du baccalauréat unique, session 2022, au lycée 3 avril, les journalistes de Kankan ont été empêchés d’accéder à l’établissement comme ce fut le cas du lancement du BEPC, au lycée Morifindjan Diabaté.

Un fait qui a suscité la colère de ces hommes de médias. Laye Famo Condé, correspondant du groupe Évasion et président de l’association des journalistes de la région de Kankan (AJRK) s’est indigné de la décision.

« C’est une décision qui nous a beaucoup surpris parce qu’on ne s’attendait pas à cela. Le bac est un examen national, donc vouloir empêcher la presse d’accéder à la salle où on doit procéder au lancement de la première épreuve, c’est quelque chose qu’il faut revoir. Nous, on ne comprend pas, parce que même quand le ministre lance les épreuves, il est avec la presse mais si à Kankan, on empêche les journalistes d’accéder au centre où on doit procéder au lancement des premières épreuves, c’est vraiment désolant », s’est indigné Laye Famo Condé.

Interrogé sur les raisons de l’exclusion des journalistes, Famoro Keita l’inspecteur régional de l’éducation (IRE) de Kankan explique : « la presse doit être hors de la cour pendant le lancement des épreuves, même les interviews, c’est hors de la cour, c’est pour sécuriser les épreuves »

A noter qu’un militaire est positionné à l’entrée du lycée 3 avril où le lancement s’est déroulé, pour empêcher la presse d’y accéder.



Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan