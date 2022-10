Lancement officiel du magazine « ELLES Inspirent GénérationZ »

Ce mardi 11 octobre, à l’occasion de la journée internationale de la jeune fille, célébrée sous le thème: « Notre Temps est venu. Nos droits, notre avenir », le « Club ELLES » a officiellement lancé son magazine dénommé « ELLES Inspirent GénérationZ ». Un magazine de 32 pages et vendu à 20.000fg. Prenant la parole, Chérif Haïdara, vice-présidente du « Club ELLES » a d’abord décliné les objectifs du Club. Avant de parler du magazine.

« Le « Club ELLES » est une ONG créée depuis 2019. Nous avons pour objectif principal le développement personnel et le leadership des filles en Guinée. Nous luttons aussi contre les violences faites aux femmes, les viols. Nous œuvrons pour que la fille guinéenne soit éduquée sur l’éducation sexuelle. Dans le magazine, il y a des biographies de plusieurs jeunes filles et plusieurs femmes que nous avons jugées inspirantes du pays. Parce que nous avons remarqué qu’en Guinée, même pas qu’en Guinée mais dans le monde, les filles prennent le mauvais exemple, l’exemple des médias occidentaux. Ce qui n’est pas la bonne éducation. Il a 36 pages. Après le lancement aujourd’hui, nous avons prévu d’aller dans les écoles faire une tournée pour présenter le magazine et aussi sensibiliser les jeunes élèves et étudiantes. En fait, nous voulons offrir ce magazine. Donc le but aujourd’hui c’est de récolter des fonds en quelque sorte pour pouvoir ensuite aller offrir ce magazine dans les différentes écoles où nous passerons. Et c’est à 20.000fg. Nous sommes 32 sœurs (membres du Club). », a déclaré Chérif Haïdara ,vice-présidente du « Club ELLES »

Présente à cette cérémonie, Mariama Diallo, membre du « Club Habi »et les enfants, Présidente du parlement des enfants de Guinée a remercié les organisatrices qui lui ont permis de figurer dans le magazine.

» Aujourd’hui, c’est la journée internationale de la jeune fille, c’est un moment où on célèbre les jeunes filles. Nous les jeunes dans toute notre diversité et où on lance des appels en faveur des problèmes qui restent à venir. Alors cette année, le thème choisi pour la célébration, c’est « Notre temps est venu. Nos droits, notre avenir ». Je voudrais remercier toutes les personnes qui font partie du développement des filles », a-t-elle déclaré.

Quant à Élise Koivoigui, mentor du « Club ELLES « , elle a commencé par féliciter ses filleules. Selon elle, tout ce travail a été abattu par ces jeunes filles et avec un financement interne. Elle invite les partenaires à faire confiance à ces jeunes gens.

« C’est depuis 3 ans déjà c’est des conseils, des orientations mais ce que vous avez vu aujourd’hui c’est le fruit de leur propre travail. Parce que c’est leur première activité où je ne suis pas intervenue, elles ont tout organisé de bout en bout. De la conception, de rédaction des contenus, jusqu’à l’organisation de la cérémonie de lancement, c’est leur travail.

Alors d’ailleurs ce 11 octobre qui marque la journée internationale des filles, c’est le lieu d’appeler d’abord de féliciter toutes celles qui ont compris que c’est le moment de se lever ,c’est le moment d’agir ,c’est le moment de prendre pleinement leur pouvoir et de laisser explorer. Et en même temps, féliciter les organisatrices c’est à dire, les filles du « Club ELLES ». Inviter les partenaires à faire confiance à ces jeunes gens. Parce que ce qui se passe c’est le fruit d’un financement interne . Elles n’ont pas reçu d’appui d’aucune institution, elles ont tenu quand même à le faire. A un moment donné, j’ai eu peur, je leur ai dit: écoutez, est-ce qu’il ne faut pas surseoir? Est-ce que c’est pas trop grand? Elles ont dit on va y arriver. Et elles l’ont fait. Donc ça déjà c’est la preuve que la jeune fille guinéenne peut. », a-t-elle indiqué.

Christine Finda Kamano

622716906