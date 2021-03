L’ANCG-BTP chez KPC : “comme il est gagnant, il faut que nous l’accompagnions pour gagner” (Bouba Guèye)

Le président de Hafia FC club, Kerfalla Person Camara (KPC) a reçu dans

l’après-midi de ce jeudi, 25 mars 2021, dans sa somptueuse villa

située à Lambanyi, l’Association Nationale des Constructeurs de Guinée

(ANCG-BTP) qui était venue l’apporter son aide à travers “une

enveloppe symbolique et des supports publicitaires” dans le cadre de

sa candidature pour la présidence de la Féguifoot (fédération guinéenne de football).

Aboubacar Baidy Guèye connu sous le pseudonyme de “Bouba Guèye”,

secrétaire général de l’ANCG a indiqué au sortir de ladite rencontre :

« Comme il en est de coutume d’accompagner nos partenaires et familles

en période de challenge, nous avons pensé qu’il était important qu’ont

vienne l’accompagner. Car, l’association a été créée en 2021 par cette

personne et il en est le président et de l’autre côté, il n’a jamais

aucun effort pour faire de cette dynamique, une dynamique gagnante.

Comme il est gagnant, il faut que nous l’accompagnons pour gagner ».

Pour sa part, Elhadj Mamady Dioumandé du directoire de campagne du

candidat KPC a exprimé toute sa satisfaction, avant d’indiquer : « Très sincèrement, ce n’est pas une surprise pour nous. Puisque cette

association, depuis sa création vers les années 2010 a toujours été

dans le cœur de Monsieur KPC. Depuis là, on fait tout ensemble, on

évolue ensemble et toutes les activités, nous les menons ensemble. Ce

n’est pas une surprise pour que cette association se manifeste de la

sorte, en amenant un présent qui vaut tout son pesant d’or, pour

essayer d’apporter son aide au président. Ça va être un plus pour nous

dans la mesure où nous sommes dans la campagne », s’est-il réjoui.

Il faut rappeler qu’hier soir, lors d’un accueil qui lui a été réservé

par une foule au stade ‘’Petit Sory de Nongo, Kerfala Person Camara

(KPC) a annoncé solennellement qu’il déposera sa candidature dans les

48h qui suivent.

Mamadou Yaya Barry

+224 622266708