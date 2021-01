Il avait un nom et un prénom. Kader Sangaré est décédé ce lundi à Conakry des suites d’une longue maladie. Issu d’une famille célèbre, le défunt, lui-même très célèbre, pour avoir occupé plusieurs fonctions sous le règne du président Lansana Conté était immobilisé à son domicile de Kipé ou il suivait ses soins.

Ancien maire de Kankan, ancien ministre des Sports et ancien président du club ASK, désormais feu Kader a toujours été au sein de la plus haute sphère de l’Etat.