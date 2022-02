L’ancien ministre Dioubaté et l’ex-DAF Eveline de nouveau devant le juge

Nous venons de l’apprendre. L’ancien ministre du Budget Ismaël Dioubaté et l’ex-DAF du Ministère de l’Enseignement Technique Eveline Folla Mansaré sont de nouveau devant la CRIEF. Après la demande aux fins de mise en liberté immédiate déposée par leurs avocats.

Poursuivis entre autres pour détournement des derniers publics, corruption et complicité portant sur près de 132 milliards de francs guinéens, Dioubaté et Mansaré -séparée de son enfant de six mois- sont à la Maison centrale depuis le 22 février février dernier après une longue audition.

Des témoins indiquent à Mediaguinee que les deux ont déjà quitté la prison pour la CRIEF où une décision est attendue

Focus de Mediaguinee