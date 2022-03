Landreah Port : la famille Katty perd tout dans un incendie

Le phénomène d’incendie prend de plus en plus de l’ampleur en Guinée. Cette fois, c’est la famille Katty domiciliée à Dixinn au quartier Landreah Port secteur qui 5 qui a été victime d’un incendie. Les faits remontent à la nuit du vendredi 18 Mars 2022, lorsque la famille a été tirée de son sommeil par les cris du voisinage ayant aperçu une fumée s’échappant de la toiture de la maison.

Selon Charles Katty, tout semblait indiqué qu’il s’agissait d’un court-circuit. « La famille dormait paisiblement. D’un coup les voisins sont venus frapper à la porte comme pour dire qu’il y a la fumée qui montait au niveau de la toiture. La malade étant couchée ne savait rien, les enfants également. Les voisins sont venus taper, elle a ouvert la porte et c’était la fumée qui sortait du plafond du salon. Alors la malade s’est débrouillée, les autres sont venus l’aider à sortir tout le monde, et au fur et à mesure le feu continuait à embraser tous les autres appartements parce que c’est une même cour qui abrite la famille. Je crois que c’était aux environs de 23 heures, mais la fumée s’est propagée à l’extérieur qu’aux environs de 00 heure. Donc c’est ainsi qu’il y a eu des cris dans la rue et les voisins se sont mis à la tâche pour venir aider, et heureusement aussi qu’il n’y a pas eu de perte en vie humaine », a-t-il expliqué.

Bien qu’il n’y ait pas eu de perte en vie humaine, six (6) pièces ont été touchées et la famille Katty y a tout perdu en termes de matériels.

« Déjà de visu vous voyez déjà que rien n’est quasiment sorti et c’est ce qui fait pitié d’ailleurs, mais Dieu sait faire les choses le plus important c’est qu’il n’y a pas eu de perte en vie humaine. Sans quoi 6 à 7 pièces ont été affectées sur le bâtiment-là » dira-t-il.

Comme tout citoyen victime d’un tel dommage, Charles Katty en appelle à l’aide des autorités et des personnes de bonne volonté pour soutenir la famille après cette lourde perte.

« Comme tout bon citoyen, nous prions les autorités de nous venir en aide parce que c’est tout un héritage qui est touché. C’est ici qu’on est nés et qu’on a grandi, donc voir la maison de son papa partir en fumée, ça fait pitié. Donc j’en appelle à toutes les bonnes volontés, les autorités, de nous venir au secours. Il n’y a pas de honte à cela, ce qui nous est arrivé est très dur et je pense que ça tombera dans de bonnes oreilles », a-t-il souhaité.

Comme c’est le cas pour nombreux cas d’incendie dûs à des courts-circuits, Charles Katty déplore le fait que EDG n’ait dépêché aucun élément pour venir s’enquérir de la réalité.

Maciré Camara