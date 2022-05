Lansana Béa Diallo à Kankan : « nous allons voir avec la jeunesse de quelle manière nous pouvons travailler ensemble »

La ville de Kankan connaît actuellement la présence de la quasi-totalité des membres du gouvernement Béavogui qui arrivent à compte-gouttes depuis la soirée du samedi 28 mai 2022. Lansana Bea Diallo, le ministre de la Jeunesse et des Sports est l’un des derniers à débarquer dans la ville d’Elhadj Cheick Fantamady Chérif.

Accueilli en grande pompe par la population à l’entrée de la ville, il a été conduit à sa résidence au quartier Hérèmakonon par une délégation de l’inspection régionale de la jeunesse de Kankan. Dès le début de la saison prochaine, Lansana Bea Diallo et son équipe s’activeront pour aller à la rencontre des jeunes et toucher du doigt leurs réalités.

« Je connais déjà Kankan, donc je ne suis pas impressionné. Par contre, la qualité d’accueil est vraiment excellente. Nous serons d’abord à la rencontre des jeunes parce que c’est le programme le plus important et puis après cette rencontre nous allons avec eux voir de quelle manière nous pouvons travailler ensemble pour pouvoir permettre à cette jeunesse de se stabiliser dans leur région et de développer cette région qui est d’abord la ville de Kankan et tout ce qui est autour. C’est ça la première dynamique que je voudrais mettre en place ici avec les jeunes ».

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan