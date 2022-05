Lansana Bea Diallo à la jeunesse de Kankan : « accompagnez-nous pour les 36 mois… »

Face à la jeunesse ce lundi à la maison des jeunes de Kankan, le ministre de la Jeunesse et des Sports, accompagné de ses homologues de la Culture, de l’Enseignement pré-universitaire et celui de l’Enseignement technique, a accentué son discours sur l’épanouissement de la couche juvénile dans leurs localités respectives. Pour Lansana Bea Diallo, naître, grandir et réussir chez soi est le meilleur cycle d’évolution :

« Le travail que nous voulons faire c’est de permettre à cette jeunesse qui a été sacrifiée pendant des années et des années, d’être enfin les vrais acteurs de la société, de la construction de la Guinée. On veut stabiliser les jeunes dans leur région, on ne veut pas que les jeunes partent à Conakry pour travailler, on ne veut pas que les jeunes de Kankan se retrouvent dans un bateau pour aller en Occident et mourir dans la Méditerranée, on ne veut pas que les jeunes de Kankan rêvent d’aller faire le sport dans un autre pays où dans un autre continent, on veut que les jeunes de Kankan s’épanouissent à Kankan, ça c’est le projet qu’on a pour la Guinée sur les trois ans proposés pour la transition. »

Même si tous les ministres disent ne pas être en campagne, Lansana Bea Diallo lui, a tout de même glissé quelques mots allant dans ce sens, avant d’appeler les uns et autres à être unis :

« Accompagnez-nous pour les 36 mois, c’est la demande du colonel Mamadi Doumbouya. Soyons tous des Guinéens. Dans mon sang j’ai le sang de toutes les ethnies qui coule. Si tu touches à un Malinké tu touches à ma famille, tu touches à un Peulh tu touches à ma famille, tu touches à un Forestier tu touches à ma famille, tu touches à un Soussou tu touches à ma famille. Moi je suis un Guinéen et je suis fier d’avoir levé le drapeau guinéen dans tous les pays du monde. »

Il rassure cependant que son département ainsi que tout le gouvernement apporteront leur soutien non seulement au football mais aussi aux autres sports : « Je vous assure que le football ne sera pas le sport roi, tous les sports seront rois pendant cette transition, on aidera tous les sports et on accompagnera tous les sportifs pour qu’ils puissent s’épanouir. On développera des championnats locaux et on mettra les moyens pour que les guinéens s’entraînent ici pour aller à des compétitions internationales ».

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan