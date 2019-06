Lansana Diawara : ‘’dans les jours à venir, nous prouverons au chef de l’Etat que nous avons également pris acte de ses propos’’

Selon un compte rendu du conseil des ministres de ce jeudi, le président Alpha Condé a pris acte de la volonté exprimée de la totalité des membres du gouvernement de s’inscrire dans la dynamique du Référendum pour une nouvelle constitution. Une annonce qui a fait sauter au plafond le coordinateur des Brassards rouges Lansana Diawara.

« Je pense que ce n’est pas quelque chose de nouveau. Depuis le départ, le professeur Alpha Condé n’a fait que prendre acte partout où il est passé. Ça dépend, soit en langue nationale ou en français ou par des expressions différentes. Mais cette expression précise, d’accord, en terme administrative même en disant qu’il prend acte, et ça au niveau des brassards rouges, nous prenons également acte de ses propos et dans les jours à venir nous prouverons que nous avons également pris acte de ses propos et nous allons très rapidement convoquer une réunion extraordinaire dans les jours à venir pour statuer très rapidement sur la situation. C’est vrai que c’est pendant la CAN, mais cela ne va pas nous ébranler, nous comprenons parfaitement que c’est politiquement fait, mais qu’il comprenne que les citoyens sont mobilisés pour répondre parfaitement à cette provocation qui pour nous ne passera pas inaperçue. Et en tout état de cause, nous prenons également acte et nous répondrons », a dit M. Diawara.

Maciré Camara