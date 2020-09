Lansana Diawara de la MAOG réconforte Foniké Menguè du FNDC

Le coordinateur national de la Maison des Associations et Ong de Guinée (MAOG) Lansana Diawara s’est rendu vendredi au domicile de Oumar Sylla ‘’Foniké Menguè’’ à Commandayah pour lui apporter tout son soutien. La rencontre s’est déroulée dans une atmosphère très bon enfant.

« Cet après-midi, j’ai rendu visite à notre camarade Foniké Menguè après avoir passé plus de 3 mois en prison à cause de ses opinions, une façon de le réconforter et un partage d’expérience. Comme disait Victor Hugo : « L’homme fait peuple, c’est la liberté ; le peuple fait homme, c’est la fraternité. Liberté et fraternité amalgamées, c’est l’harmonie. L’harmonie ; plus que la paix. Les hommes en paix, c’est l’état passif ; les hommes en harmonie, c’est l’état actif ».