Lansana Diawara visite le vaste champ de riz du FDSI, à Monchon : « dès l’année prochaine, 1050 ha dans les 7 régions… »

« L’année 2023 va être une année de croisière. Ce qui était difficile, c’était de doter la Guinée de registre unifié». Ces mots sont de M. Lansana Diawara, Directeur Général du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI). Il l’a fait savoir hier mercredi, 16 novembre 2022, à l’occasion de sa visite d’un champ de riz, réalisé dans le district de Monchon, relevant de la sous-préfecture de Tougnifili préfecture de Boffa. L’objectif est non seulement de toucher du doigt l’évolution de la phase pilote expérimentée cette année dans ladite localité, mais mettre également fin aux commandes qui coûtent extrêmement cher à l’État.

Ce processus, selon le DG, s’incrit dans le cadre de répondre aux instructions du Président de la transition et celles du ministère de l’Action sociale, de la Promotion féminine et de l’Enfance. Après cette première expérimentation dans la localité où plusieurs hectares attendent d’être récoltés, le DG du Fonds annonce la réalisation dès l’année à venir, de 150 hectares de riz dans sept (7) régions administratives, pour un total de 1050 hectares. Devant cette population baga, le numéro de ce service hummanitaire de l’État a expliqué le bien-fondé de sa présence avec son équipe sur ces plaines agricoles.

» Au-delà de comprendre l’évolution de cette phase pilote depuis son lancement, nous sommes là également pour rassurer les communautés que ce riz, après récolte, sera exclusivement distribué aux populations de la préfecture de Boffa. Mais faudrait-il préciser que cette localité aura la plus grande quantité. Pour nous, il est extrêmement important que cela réponde à une exigence donnée par le Président de la République en conseil des ministres dont nous nous avons tout de suite reçu l’instruction de notre ministre de tutelle afin de l’élargir au niveau des directions notamment des EPA. Le riz qui est expérimenté ici à Monchon est une variété très importante et cela nous aidera prochainement dans nos campagnes de distribution des vivres», a fait remarquer le DG de FDSI.

Très ébranlé par cet appui du Gouvernement à travers le Fonds de Développement Social et de l’Indigence, Naby Kalva Camara, à la tête de 24 unions de groupements agricoles, a dit toute sa gratitude au Colonel-Président. Poursuivant, il a souligné que sa communauté dispose des d’hectares de terres cultivables, qu’ils sont prêts à livrer à l’État guinéen.

« Nous remercions notre Président, le Colonel Mamadi Doumbouya. Nous avons reçu cette délégation aujourd’hui parce qu’elle est venue pour nous aider. Ici à Monchon, il y a trop de pauvres, hommes comme femmes. Nous remercions aussi madame la ministre et le Directeur ici présent, pour le fait d’envoyer ce projet jusqu’à chez nous. Comme il vient de le dire, lorsque nous avons les machines à notre disposition ici, si le Gouvernement décide qu’on lui donne 100 ou 200 hectares de nos terres, nous pourrons le faire. Car, si un Baga soutient un projet, il ne recule jamais et il le fait sans ambages. Nous demandons donc au Président Mamadi Doumbouya de nous aider à avoir des projets de développement local», a-t-il exhorté au nom de sa communauté.

Avec plus de 1000 hectares comme prévisions au titre de l’année prochaine, la réalisation touchera des régions administratives du pays. Les cibles selon le DG Lansana Diawara, seront exclusivement ces Guinéens là qui vivent dans la vulnérabilité, mais qui sont surtout enregistrés dans la base de données du registre spécial unifié du Fonds de Développement Social et de l’Indigence.

» De passage il faut noter qu’à nos jours, ce sont 700 mille ménages qui sont enregistrés. D’ici fin d’année, nous serons à plus d’1 million de ménages, ce qui fera en termes de chiffres un peu plus de 6 millions de personnes qui seront dans notre base de données», a-t-il confié et de préciser que : « cette base de données permettra de développer les programmes et de prendre des personnes en charge, tant sur le plan du développement social, tant sur le plan sanitaire, mais sur d’autres aspects qui seront également développés».

Cette visite permettra aux responsables du FDSI d’examiner la situation afin de sortir les faiblesses et les forces. À la suite de ça, un rapport sera établi par la direction technique de cette direction, rapport qui sera partagé par les directeurs régionaux du Fonds, pour que la grande dynamique, à en croire le DG, soit celle de déclencher dès la fin de l’année prochaine.

«Vu que la phase pilote donne bien, il n’y a pas de raison que l’année prochaine que ce Fonds qui est un service humanitaire de l’État guinéen fasse des marchés et autres commandes. L’ambition c’est plutôt de faire en sorte qu’on puisse réaliser sur place et distribuer aux plus faibles, aux plus démunis», a conclu M. Diawara.

Sâa Robert KOUNDOUNO