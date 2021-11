Lansana Kandé quitte le RPG pout l’UFDG : « c’est devant qui m’intéresse »

Au RPG, on dit qu’il était membre des « grognons » [cellule de communication-radio] du parti et l’un des plus virulents. Mais Lansana Kandé -dont la photo avec Cellou Dalein Diallo circule abondamment sur la toile- refuse de dire la fonction qu’il occupait au sein du RPG, son désormais ancien parti.

Interrogé, samedi sur son nouveau choix, le doyen a été avare de mots. Il a dit que son départ de l’ancien parti au pouvoir releve des « raisons personnelles ».

« Moi, je ne suis pas de nature à répondre aux balivernes. J’ai fait mon choix, c’est terminé. Les raisons sont personnelles. Je n’ai pas l’habitude de taper sur mon ancien parti. C’est devant qui m’intéresse. Je ne peux pas quitter un grand parti comme le RPG et aller dans un petit parti », indique-t-il. Précisant qu’il n’a jamais été du PEDN de l’ancien Premier ministre Lansana Kouyaté, comme le martèlent de nombreux Rpgistes.

Noumoukè S.