Lansana Komara à l’AG du RPG : « nous avons besoin d’aller au dialogue, mais pas avec un couteau à la gorge »

Ce samedi 26 novembre, le RPG Arc-en-ciel (ex-parti au pouvoir) a tenu son assemblée générale [AG] hebdomadaire au siège à son siège national à Gbessia. Cette assemblée a été présidée par Elhadj Mamadou Fofana dit Angola, membre du bureau politique national.

A sa prise de parole, Lansana Komara a donné la position du RPG Arc-en-ciel et alliés par rapport au dialogue national. Pour lui, ils ( RPG et alliés) ne peuvent pas aller au dialogue avec le couteau à la gorge.

« Mais comment voulez-vous aller au dialogue si vous avez le couteau à la gorge ? Est-ce que ça c’est possible ? Si vous avez les fusils sur les tempes? Est-ce que ça c’est possible ? Nous avons besoin d’aller au dialogue, mais pas avec un couteau à la gorge. On te met le couteau à la gorge, on te dit il faut parler, allons-y, parlons. Qu’est-ce qu’on va dire? Le couteau étant à la gorge, qu’est-ce qu’on va dire? C’est pourquoi nous avons demandé dans un premier temps de nous enlever le couteau à la gorge et nous permettre de discuter sereinement avec les autorités, avec tous ceux qui sont opposés à notre point de vue, pour que nous puissions vraiment aller vers une vie constitutionnelle normale. C’est ce que nous avons demandé. Mais jusqu’à présent, ce couteau est à la gorge. On ne sait pas quand est-ce qu’ils vont nous égorger. C’est quoi ce couteau ? Si on arrête nos responsables, on les met en prison. Ça fait maintenant 8 mois. On ne dit rien et ils sont là. Il y en a d’autres qui sont en exil, eux aussi ils n’arrivent pas à rentrer. C’est ça qu’on appelle le couteau à la gorge. Et on vous dit maintenant venez on va parler. Non venez on va régler tout de suite autour de la table. Est-ce que ça c’est possible ? Donc nous ne sommes pas contre le dialogue, au contraire nous sommes les demandeurs de dialogue depuis très longtemps. Nous sommes des responsables, des militants qui suivent la voie du professeur Alpha Condé qui a toujours prôné le dialogue dans ce pays. Mais dialoguer pour dialoguer, nous pensons que ça n’a pas de sens pour le moment. Nous avons besoin de voir nos compagnons avec nous dans la salle de dialogue, pour discuter de l’avenir de notre pays, de l’avenir de notre peuple. C’est extrêmement important. Si des gens sont arrêtés pour les délits qualifiés ou non pas qualifiés, mais si jusqu’à présent il n y’a pas de preuve. Mais la loi ou la logique voudrait qu’ils soient purement et simplement libérés. Et c’est ce que nous demandons toujours. », a-t-il lancé.

« Nous avons bon espoir que notre cri du cœur tombera dans de bonnes oreilles pour que les Guinéens se retrouvent le plus rapidement que possible autour de la table. La main du RPG Arc-en-ciel et ses alliés, la main du Quatuor reste toujours tendue pour que nous puissions nous retrouver autour de la table. Donc, quand vous demandez quelle est la position du Quatuor, elle est très simple, c’est ça la position du Quatuor, maintenant qui est devenu le trio et qui, très bientôt, aussi va devenir encore le Quatuor. Parce qu’il y a d’autres partis politiques, d’autres groupements de partis politiques qu’on appelle les forces politiques qui, très bientôt, vont s’ajouter à nous. Donc le Quatuor est un train, quand ça démarre il y en qui descendent et d’autres montent. Donc nous irons jusqu’au bout. Et nous comptons sur votre appui, nous comptons sur votre mobilisation surtout, pour que nous puissions atteindre nos objectifs. », a-t-il ajouté

Christine Finda Kamano

