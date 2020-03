“Le rapport de la Cedeao ne parle pas de fictifs. Nous nous réjouissons’’ (Lansana Komara, RPG)

Le secrétaire administratif du RPG Arc-en-ciel (parti au pouvoir), Lansana Komara a déclaré jeudi que le rapport produit par la mission de la CEDEAO prouve que le fichier électoral guinéen ne contient pas de fictifs.

« La communauté internationale a confirmé que le fichier électoral guinéen est le meilleur de la sous-région. Parce que si vous avez remarqué, l’opposition avait crié sur tous les toits et chanté à travers le monde qu’il y a des fictifs et que le fichier était truffé de fictifs. Mais les deux expertises de l’OIF et de la CEDEAO ont démontré qu’il n’y a pas de fictifs dans le fichier. Qu’il y a plutôt des électeurs qui ne sont pas en règle et qui existent bel et bien dans la base des données. Donc, nous nous réjouissons beaucoup de ce rapport de la CEDEAO. Il faut reconnaître que dans le monde entier, il n’y a pas de fichier parfait. En ce qui concerne des doublons, il a été démontré qu’il y a très peu de doublons contrairement à ce que chantait l’opposition. Il faut noter aussi que les pays les plus avancés en matière de démocratie, ils ont élu leurs présidents avec plus de 500 mille doublons dans leurs fichiers électoraux (…) Aujourd’hui, les Guinéens veulent aller aux élections. Par conséquent, tout ce nous demandons à la CENI, c’est d’appliquer directement les recommandations de la CEDEAO pour nous permettre d’aller très rapidement à ces élections. En gros, nous sommes satisfaits parce que ce rapport de la CEDEAO prouve que le fichier guinéen est correct. Le rapport de la CEDEAO ne parle pas de fictifs dans le fichier, mais plutôt des personnes qui n’ont pas de pièces. Donc, c’est différent et il faut que les gens fassent beaucoup attention. Nous, nous sommes donc heureux. »

Propos recueillis par Youssouf Keita

+224 666 48 71 30