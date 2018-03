Lansana Komara du Rpg après son entrevue avec la Ceni : ‘’nous ne sommes pas prêts à violer la loi avec la CENI’’

Après l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) hier, c’est au tour, ce vendredi du Rassemblement du Peuple de Guinée Arc-en-ciel (Rpg Arc-en-ciel) de rencontrer la Commission Électorale Nationale Indépendante (Ceni) pour une entrevue à huis clos pour parler des anomalies constatées lors les élections communales du 4 février dernier et faire un rapprochement.

Lansana Komara, secrétaire administratif du Rpg Arc- en-ciel qui considère que les griefs de son parti sont un ‘’non rapport’’, compte tout de même le rédiger et le déposer dans les jours qui suivent.Il considère que cette procédure de la CENI est contraire à la loi.

« C’est pourquoi nous avons dit à la CENI que nous ne sommes pas prêts à violer la loi avec eux, mais qu’à cela ne tienne, nous sommes des républicains, nous répondons à leur appel et nous allons leur donner nos griefs, à eux maintenant de voir ce qu’ils peuvent en faire», dit M. Komara.

Il estime que dans la construction d’une démocratie, l’État de droit est plus contraignant que l’État de non droit. «Tout le monde est sujet de droit, on ne peut pas se dérober. Le code électoral est très clair en la matière, toutes les étapes du processus électoral, les partis politiques sont associés, il n’y a pas une étape où les partis politiques sont pas présents… Jusqu’aux cacv», affirme t-il.

À ce point, Lansana Komara rappelle que «la loi dit que les résultats sont donnés par les cacv et affichéss. Donc à partir de là, chacun connaissait déjà ses résultats, tout le monde », insiste t-il en ajoutant que «c’est cette même loi guinéenne qui donne un temps aux partis politiques de porter plainte devant les juridictions. Nous avons eu tout ce temps là », martèle Komara.

Une fois de plus, il a rappellé que la CENI n’a le droit de publier les résultats que quand le contentieux est vidé. « En dehors de ça, elle n’a pas le droit. Tous les résultats publiés par la CENI sont des résultats où les contentieux n’existent plus, c’est vidé par les magistrats », insiste-t-il.

Il declare aussi que le RPG arc-en-ciel est respectueux de la loi, c’est pourquoi, souligne-t-il, il n’a pas fait de problèmes. « On ne peut pas après un jugement rendu, après une décision de justice, venir encore porter plainte à la CENI car elle n’est pas un organe de jugement, ce n’est pas un tribunal »”, regrette-t-il. Non sans rappeler à l’endroit des adversaires du parti au pouvoir que «les décisions des cours et tribunaux sont irréversibles et sans appel”. Donc, conclut-il, “le respect de l’État de droit s’impose à tous” .

Maciré Soriba Camara

628 11 20 98

Commentaires

commentaires