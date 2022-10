Lansana Kouyaté à propos du chronogramme de 24 mois: « je l’ai prédit »

Comme d’habitude, le Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN) a tenu son assemblée générale ce samedi 22 octobre 2022 à son siège national à Ratoma Bonfi.

Par rapport au chronogramme de 24 mois validé par les experts de la CEDEAO et ceux de la Guinée, le président du PEDN, Lansana Kouyaté, estime que cette délimitation était prévisible et raisonnable pour son parti et la CCE.

«La décision sur les 24 mois de la transition, le PEDN l’a dit depuis assez longtemps déjà. Au mois de mai, quand nous avons reçu le Ministère de l’Administration et de la Décentralisation, nous avons dit que tout ce qui a été programmé et publié dans le chronogramme pourrait être contenu dans les 24 mois, la CEDEAO ne s’était pas prononcée encore et tout cela peut être fait en 24 mois. Maintenant c’est allé dans tous les sens, il y a les gens qui ont proposé ceci cela moi je l’ai prédit», dit-il.

« C’était le moment où le chronogramme n’était pas connu, si on connaît le chronogramme, on pouvait mieux se situer, c’est après ça qu’il y a eu les 18 mois, les 15 mois du FNDC, organe auquel on appartenait…On s’est soustrait du FNDC et on a mis un chronogramme après avoir tout étudié avec nos experts qui nous ont conseillé d’accepter les 24 mois ».

Par ailleurs, Lansana Kouyaté pense qu’il est encore temps pour les forces vives du pays pour une meilleure médiation.

« Le chapitre pour la charte des Nations unies stipule que l’ ONU responsable en première instance de la paix et de la sécurité du monde fait quand même confiance aux organisations régionales, à l’Union africaine pourquoi pas à l’Union européenne. C’est là l’importance de la CEDEAO et puisque à l’heure où je vous parle s’il y aura un sommet extraordinaire en décembre, on saura répondre à cette question ou à cette précision », rassure-t-il.

Malgré tout, il condamne ces multiples tueries survenues lors de la dernière manifestation organisée à l’appel du FNDC dissous.

« Je condamne ces manifestations, je l’ai déjà dit haut et fort, je l’ai toujours dit, je suis absolument contre ces manifestations. Voyez d’abord le superflu derrière ces manifestations, vous ne soutenez pas ce que vous avez enclenché, ils n’ont qu’à assumer. C’est nous qui avons dit qu’on va faire ces marches-là, c’est plus responsable mais on a qu’à abandonner.

Venez autour de la table de la négociation, on n’a qu’à négocier une bonne fois. On entend ce qu’on a à entendre, les autres nous diront ce qu’on ne veut pas entendre et nous aussi on leur dira ce qui paraît à nos yeux être les préoccupations pour la population guinéenne et ce qui pourra nous amener à la table », a-t-il ajouté pour finir.

Mayi Cissé