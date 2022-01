Lansana Kouyaté à son retour : « c’est une joie immense de retrouver les miens »

Après quelques années passées à l’étranger, le président du PEDN est de retour en Guinée. Lansana Kouyaté a été accueilli ce mardi, 11 janvier, par quelques militants de son parti, à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry.

L’ancien premier ministre guinéen a exprimé sa joie de rentrer au pays et de retrouver les siens.

« C’est une immense joie de retrouver les miens. Je semble être en bonne forme et je suis heureux de rentrer », a déclaré Lansana Kouyaté avant de décliner son programme dans les jours à venir : « Après ici, je vais rencontrer mes militants au siège et avoir des réunions avec les différents organes, le bureau exécutif national, les fédérations de Conakry qui sont au nombre de sept (07). Et ensuite les sections, le travail de travail », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le président du PEDN, membre de la coalition FNDC politique entend rencontrer très prochainement le collectif des partis politiques pour

« J’appartiens à une alliance, le FNDC politique qui participe déjà à ces réunions. Pour l’instant, je n’ai pas de préjugés. Je vais me rencontrer avec les miens et ensuite, nous allons rencontrer les autres, à une deuxième échelle », a conclu Lansana Kouyaté.

Interrogé sur un éventuel retour définitif au pays, l’ancien premier ministre a tout simplement dit être chez lui.

La dernière visite du président du PEDN en Guinée remonte en 2018.

Sadjo Bah

625016669