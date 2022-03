Lansana Kouyaté : « Aucune transition ne réussira si ce n’est pas dans le calme »

En Assemblée Générale, ce Samedi 5 mars 2022, à son siège national, le président du Parti de l’Espoir et le Développement National (PEDN) a réagi à la visite récente de la mission conjointe de la CEDEAO – ONU en Guinée et la reprise annoncée des manifestations de rue par certaines structures de la société civile guinéenne. Lansana Kouyaté a souhaité ardemment que ces manifestations de rue ne perturbent pas la transition.

« Comme je le dis souvent, pressons-nous lentement, avec discernement, sans rentrer un éléphant dans un magasin de porcelaine. De toutes les façons, aucune transition ne réussira si ce n’est pas dans le calme. Si ce n’est pas dans le calme, alors demain, ceux qui viendront hériterons d’une situation abominable. Ce n’est pas ce que je souhaite », a martelé Lansana Kouyaté.

Poursuivant sur la mission de la CEDEAO – ONU dont les émissaires n’ont pas pu entrer en contact avec les leaders politiques et les organisations de la société civile, l’ancien premier ministre dira : « je connais la communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) et les Nations-Unies et les représentants qui sont vénus. Si ces deux (2) organes avaient su jouer leurs rôles car ce sont des choses qui se règlent facilement, je vous le dis en fonction de ce que je sais. Ces rencontres là se préparent en amont, vous convenez de tout, ou vous êtes tombés d’accord ou vous n’êtes pas tombés d’accord ou la mission même n’ait pas lieu mais s’il a eu lieu, c’est parce que le travail n’a pas été accompli comme il faut. Je vous parle de façon générale. La CEDEAO ne peut pas ne pas vouloir rencontrer les politiques mais je ne suis pas dans le secret de Dieu car je ne suis en contact avec personne. S’il n’y a pas eu de rencontre avec nous, la CEDEAO soit repartie après la rencontre avec les autorités, elle doit alors pouvoir tirer les leçons de ce qui s’est passé ici », a-t-il expliqué.

Mamadou Yaya Barry

