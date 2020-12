Lansana Kouyaté fulmine : “on doit savoir déjà comment gouverner avant d’arriver au pouvoir”

L’ancien premier ministre sous l’ère Conté et président du Parti de l’espoir pour le Développement National en abrégé (PEDN), El hadj Lansana Kouyaté, bien étant loin du pays, suit l’actualité sociopolitique de la Guinée. Intervenant chez nos confrères de Djoma Média ce jeudi 24 décembre 2020, il a profité de l’occasion pour parler des questions liées aux droits de l’homme et la gouvernance, qu’il désapprouve catégoriquement.

À l’en croire « Le droit de l’homme n’existe pas pour l’instant, parce qu’on t’arrête, on retire ton passeport quand tu veux voyager. Il y a tellement de mesquinerie qu’on fait, qui sont au-delà et qu’aucun pays normal n’accepterait », dénonce-t-il avant d’ajouter « On a beaucoup à faire, notre armée ne doit pas être une armée aux ordres, notre police ne doit pas être une police aux ordres moins la gendarmerie, je ne dis pas qu’ils le sont tous, mais ceux qui sont là-dans et qui font des abus doit être démasqués », a-t-il dit sans détour.

« S’il y a beaucoup de réformes qui ont été faites et que le mal continue, c’est que les réformes n’ont pas portées. Ce que je sais, on peut faire toute une liste des gens qui sont morts des balles réelles et on dit très souvent c’est eux qui provoquent, c’est eux qui sont armés. Ça c’est du classique…tout ça arrive dans les pays où il y a les abus, arrêtons les abus. Gérons autrement, ce n’est pas la fin d’une vie de ne pas être Président, ce n’est pas la fin d’une vie de ne pas être ministre, chacun peut vivre de ses efforts si l’atmosphère générale est à la prospérité et à la récompense des efforts fournis, même individuellement », a laissé entendre ce diplomate.

Sur le slogan du Chef de l’Etat intitulée “gouverner autrement”, le président de PEDN pense que « Ce qui est absolument grave, on doit savoir déjà comment gouverner avant d’arriver au pouvoir. Mais quand on dit maintenant il faut gouverner autrement, on verra », conclut-il.

Mamadou Yaya Barry