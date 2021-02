Lansana Kouyaté : ”gérer autrement, c’est respecter la constitution et les lois du pays”

Opposant au régime d’Alpha Condé au vrai sens du mot, Lansana Kouyaté, depuis Paris où il vit depuis plusieurs années n’apprécie guère les méthodes de faire du président guinéen. La sortie hier du chef de l’Etat pour constater de visu l’effectivité des présences dans les bureaux n’enchante pas l’ancien Premier ministre.

Dans un tweet, M. Kouyaté, leader du Pedn (parti de l’espoir pour le développement national) a indiqué que « gérer autrement, c’est respecter la constitution et les lois du pays »

« La gestion du pays requiert un état d’esprit d’Homme d’État et non un populisme trompeur. Gérer autrement, c’est respecter la constitution et les lois du pays », twitte-il.

Gérer autrement, c'est respecter la constitution et les lois du pays.

Réélu pour un troisième mandat de six ans, le président Alpha Condé promet de “gouverner autrement” le pays.