Lansana Kouyaté : « le projet coton a été jugé deux fois, mais si la CRIEF veut… »

Samedi, 28 mai 2022, à l’assemblée générale de son parti [Parti de l’espoir pour le développement, PEDN], Lansana Kouyaté s’est prononcé sur le projet coton qui le concerne personnellement.

Lansana Kouyaté, ancien Premier ministre, dit être prêt à répondre s’il est appelé devant la CRIEF ou n’importe quelle juridiction du pays.

J’ai fait 15 mois Premier ministre. Demandez au ministère des Finances si les voyages que je faisais par avions prêtés à des amis, si j’ai envoyé une seule facture aux finances »

« Vous parlez toujours du projet coton. Projet coton n’a qu’à venir, projet riz n’a qu’à venir. Tout ce qui viendra et que Kouyaté doit répondre, Kouyaté répondra. Mais le projet coton a été déjà jugé deux fois par un régime précédent et on n’a même pas parlé de Kouyaté là-bas. Si jamais la Crief le veut, je me présenterai et je leur dirai ce qui s’est passé et ils sauront. Il y a de la fumée dans tout ça. J’ai fait 15 mois Premier ministre. Demandez au ministère des Finances si les voyages que je faisais par avions prêtés à des amis, si j’ai envoyé une seule facture aux finances. », a-t-il laissé entendre.

Christine Finda Kamano

