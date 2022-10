Lansana Kouyaté, Pedn : « allons au dialogue ! »

Lors de l’assemblée générale à son siège à Ratoma Bonfi ce samedi, le président du Parti de l’Espoir pour le Développement National (Pedn), Lansana Kouyaté a signé son retour au bercail après un mois, deux semaines à l’étranger.

L’ancien Premier ministre a dit « oui » au cadre de dialogue ainsi que 100 autres partis à travers la convergence Centriste pour l’Espoir (CCE).

« Je dis oui à ce cadre de dialogue et quelles que soient les questions qu’on se pose je vais les éclaircir la. C’est au niveau des dialogues qu’on peut les éclaircir, poser les conditions préalables doit se faire dans le cadre de la démarche et cela ne va faire que retarder les choses. A quoi ça sert de dire: ils ont fait ceci ou cela ? », s’interroge-t-il

« Allons au dialogue, peut-être que l’écart uart entre nous est faible mais la forme est différente. Pour un dialogue apaisé, nous irons donc à ce dialogue on a reçu déjà le comité des facillitatrices et nous recevons le Premier ministre au temps juste. Le PEDN a dit non à la violence pour une transition apaisée et avec nos partenaires de la Convergence Centriste pour l’Espoir (CCE), qui a été créée ici au PEDN ainsi que le forum pour une transition apaisée qui comporte au moins une centaine de partis. Nous sommes en train d’œuvrer dans ce sens», ajoute M. Kouyaté.

Pour le président du PEDN, ce cadre de dialogue est une opportunité de connaître enfin la date de la transition et d’échange d’idées avec l’implication des forces vives de la nation.

«Il faut d’abord que les vérités soivent dites sous les formes qu’il faut de façon apaisée, pour que chacun entende, pour que chacun comprenne que s’il veut ceci et que l’autre veut cela et qu’on se retrouve à un point médiane et qu’à partir de cela que nos rêves soient accomplis et que la date de la transition soit connue et que tout ce qu’il y a comme question au niveau des partis politiques, des syndicats et sociétés civiles et même de la population soient résolus pour un dialogue digne de nom», a souligné le président du PEDN.

Mayi Cissé