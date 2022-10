Lansana Kouyaté plaide la cause de Cellou et Sidya : « j’ai demandé au président pour que ceux qui sont à l’extérieur viennent »

Le Parti de l’Espoir et du Développement National (PEDN) a tenu son assemblée générale hebdomadaire ce 29 octobre, à son siège à Ratoma Bonfi.

Le président du PEDN, Lansana Kouyaté, dans son allocution, a partagé sa volonté de voir toutes les composantes participer au cadre de dialogue ouvert par le CNRD.

« Cependant, cela ne doit être un frein pour la justice de s’appliquer. Ceux qui sont dehors, si on continue à mélanger impunité et la paix, la justice n’aura pas sa place. tout ce que nous devons souhaiter c’est que moi en tant que citoyen guinéen, même pas un président de parti politique, c’est que la justice se fasse et que ça se fasse de la belle manière dans le strict respect des règles judiciaires, des codes judiciaires et qu’il n’y ait pas d’omission de qui que ce soit dans ce jugement là. Qu’il y ait accélération dans les procédures et que ceux qui sont mis aux arrêts puissent se défendre et que ça ne soit pas comme les derniers qu’on est en train de juger après 13 ans, c’est long qu’ils font ça en prison sans être devant une justice. Chacun jugera de sa manière mais je crois que c’est un bon début quand on regarde les imperfections qu’on va corriger mais j’ai tendance à croire qu’on a tendance à faire croire qu’on traque les politiciens parce que simplement on veut les éliminer. Et si c’est ça, on me verra du côté des politiques que je défends plus ou moins », dit-il

Dans le même sillage, Lansana Kouyaté ajoute: « j’ai demandé au président pour que ceux qui sont à l’extérieur viennent et qu’on se mette autour de la table, cela va susciter un effort extraordinaire. Je crois que mon appel a été entendu. D’ailleurs, c’était aussi la pensée du Premier ministre mais il faut qu’ils comprennent que ceux qui sont à l’intérieur que chacun de nous comprenne que le dialogue exige de nous tous(…) chacun entendra ce qu’il ne veut pas entendre pour un dialogue et pourvu que le droit soit dit. Donc CRIEF ou autre institution, il faut qu’on se dise simplement: est-ce-juste ? », s’interroge-t-il.

Mayi Cissé