Lansana Kouyaté plus que jamais déterminé: « nous participons au dialogue et nous y croyons… »

Le Parti de l’Espoir et du Développement National (PEDN) a, comme d’habitude, tenu ce samedi 2 juillet son assemblée générale au siège du parti à Taouyah, dans la commune de Ratoma. Cette rencontre est une manière pour la formation de l’ancien Premier ministre de 2007 d’être plus proche de ses militants et d’échanger sur l’actualité sociopolitique de la Guinée.

Prenant la parole devant les hommes de médias lors d’un entretien qu’il leur a accordé, Lansana Kouyaté, qui a participé au lancement officiel du dialogue le lundi dernier, continue de croire en ses vertus. « Nous participons au dialogue et nous y croyons et je pense que c’est une bonne initiative. Il faut que ceux qui en doutent aient les preuves qu’on ne doit pas en douter et ces preuves-là viennent essentiellement du CNRD, du gouvernement. Parce que quand on parle de dialogue, c’est exigeant pour les partis politiques, les syndicats et tous ceux qui participent. Et, la balle est partie, je crois que le Premier ministre ou le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation nous dira exactement où nous en sommes et comment reprendre ces assises pour que véritablement le pays aille vers l’objectif fixé, c’est-à-dire le chronogramme et tout ce qui doit être inscrit là-dedans, que ça doit discuter en toute tranquillité et en tout sérénité et, que ça ne soit pas entaché des marches ou des violences qui ne feront que perdre du temps justement à la transition», a conseillé ce diplomate.

Poursuivant, le président du PEDN d’ajouter ceci : « La Guinée n’est pas le meilleur exemple du bas, on peut se relever plus grand que ça mais il faut que nous croyions en nous-mêmes et qu’on abandonne tout ce qui est superfétatoire, tout ce qui est inutile, des batailles inutiles…La politique, ce n’est pas une question d’écrit, tout ce qui est bon mais s’il n’y a pas le vrai caractère qui amène l’homme à se dépasser, c’est la recherche du caractère qui est la plus importante », croit-il savoir.

Pour finir, il a laissé entendre que la Convergence Centriste pour l’Espoir (CCE) va déposer son mémorandum dans quelques heures comme l’a recommandé le Premier ministre lors de l’ouverture du cadre de dialogue en début de semaine.

Mamadou Yaya Barry