Lansana Kouyaté rend hommage à Henriette Conté : “elle a épaulé son mari en toute discrétion”

Sur sa page Facebook l’ancien Premier ministre de consensus Lansana Kouayé, depuis Paris, a rendu un hommage appuyé à l’ancienne Première dame de Guinée Henriette Conté, décédée mardi à Conakry des suites de maladie….

Nous, mon épouse et moi, venons d’apprendre avec surprise et désolation, la mort de Madame Henriette Conté, ce jour du 12 Mai 2020.

Guidée par une très forte spiritualité, cela ne l’empêcha pas d’assister son mari le Président Lansana Conté et la Guinée à calmer des moments de braises en 2006 et en 2007. Elle a su, avec beaucoup de modestie et de ténacité, rapprocher les points de vue des parties en conflit. Le rôle qu’elle joua était un rôle de rapprochement et de réconciliation autour des programmes bien précis.

Elle a épaulé son mari en toute discrétion pour aboutir à un gouvernement de consensus national, destiné à enrayer les tourments et tumultes d’alors, qui auront causé beaucoup de morts, de blessés et de destructions de biens matériels. Ce rôle qu’elle a joué, à un moment de totale dévotion à la cause de son pays, a marqué ses traces dans l’histoire de notre pays.

Nous présentons les condoléances à sa mère, à ses frères et sœurs, à l’ensemble du Parti de l’Unité et du Progrès (PUP) et au Peuple de Guinée.

Nous prions Dieu de lui accorder son pardon tout en lui ouvrant les portes de son Paradis.