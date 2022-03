Lansana Kouyaté révèle : « après sa chute, Alpha Condé a dépêché des émissaires chez moi pour… »

Le président du PEDN (parti de l’espoir pour le développement national) a fait des révélations sur le président guinéen déchu Alpha Condé.

Dans l’émission à grande écoute en maninkakan « Badoba » de Djoma TV, Lansana Kouyaté soutient que l’ex-président a dépêché après sa chute du 05 septembre dernier, des missionnaires chez lui à Paris pour s’excuser auprès de lui.

« Tout le monde a vu Alpha Condé comme un exemple de combattant qui mettra la Guinée sur le bon chemin, comme celui qui enverra la démocratie et la fortifier en Guinée. Tout le monde l’a vu comme tel. C’est comme ça que je l’ai vu aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails (…), tout le monde l’a aidé. Il est difficile de parler ce qui s’est passé entre lui et moi. Je ne veux pas en parler (…). Alpha Condé a dépêché des missionnaire chez moi. C’est le moment d’en parler. Les gens ont dit qu’il (Alpha Condé) m’a écrit mais il ne s’est pas limité à m’écrire seulement. Lorsqu’il a été arrêté le 05 septembre, il a dépêché des gens chez moi à Paris pour me dire que ce sont certaines personnes qui nous ont mis en désaccord. J’espère que ses missionnaires lui transmettront ma réponse comme je l’ai exprimé. Beaucoup de choses se sont passées et si j’en parle aujourd’hui, ça va déranger d’autres.

C’est moi qui ait dressé la liste. Je n’ai jamais adhéré au RPG mais lorsque tu aides quelqu’un et vous vous êtes entendus sur un certain nombre de choses, je pense que c’est normal qu’il remercie ses premiers militants. Le mot MERCI vaut plus que de l’argent. J’ai dressé une liste allant de Conakry jusqu’à Yomou, Lola en passant par Kankan, Kouroussa, Baro, Siguiri, Kérouané. J’ai aussi dressé une liste de ceux qui sont tombés à cause de lui à part. Je suis parti lui présenter la liste. Je l’ai dit que je ne suis du RPG mais avant de prêter serment, il faut réunir les personnes et les enfants de ceux qui sont décédés mais dont les noms se trouvent sur ces listes pour les remercier. Il m’a répondu que personne ne l’a aidé », a révélé Lansana Kouyaté qui a regagné le pays au lendemain du coup d’Etat.

Depuis l’élection d’Alpha Condé en 2010 à la tête de la Guinée, l’ancien premier guinéen a pris ses distances avec le champion du RPG Ac-en-ciel et préféré rester à Paris.

Sadjo Bah

