Lansana Kouyaté sur la durée de la transition : « un an suffit si… »

Depuis le putsch qui a évincé Alpha Condé du pouvoir le 5 septembre dernier, le comité national du rassemblement et du développement (CNRD) -dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya- n’a toujours pas fixé la durée de la transition. Une situation qui suscite assez de commentaires au sein de la classe politique guinéenne.

Dans une interview qu’il a accordée à l’hebdomadaire Jeune Afrique, le président du Parti de l’espoir pour le développement national (PEDN) s’est prononcé sur la durée de la transition ouverte le 05 septembre.

Selon Lansana Kouyaté, une seule année peut suffire si les nouvelles autorités s’attellent au travail. A l’en croire, la priorité des autorités de la transition est d’organiser des élections crédibles.

« Si les nouveaux dirigeants se mettent au travail, un an suffit. Leur priorité doit être d’organiser des élections crédibles. Il faut nettoyer le fichier électoral, éliminer tous les doublons et prendre en compte la cartographie électorale. Des bureaux de votes doivent être déployés dans les zones rurales pour motiver les électeurs à se faire recenser et à aller voter. Les militaires doivent céder le pouvoir rapidement mais leur départ ne doit pas se faire sans avoir rempli tous les prérequis électoraux », a indiqué Lansana Kouyaté.

Par ailleurs, le président du PEDN estime que la junte militaire peut remettre en vigueur la constitution de 2010 puisqu’elle a été approuvée par tous les partis politiques.

« Il suffirait d’oublier le texte adopté en 2020 et de revenir à la Constitution de 2010. Elle était tout à fait satisfaisante puisqu’elle limitait à deux le nombre de mandats présidentiels. Elle avait été approuvée par tous les partis politiques. Les militaires pourraient tout simplement la remettre en vigueur, quitte à y apporter quelques amendements », a-t-il conclu.

Plusieurs autres leaders de partis politiques guinéens souhaitent une transition de courte durée.

Sadjo Bah