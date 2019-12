Lansanaya: le maire de Matoto Tos Camara pose la première pierre d’un centre de santé sur fonds propres de la commune

Le maire de la commune de Matoto Mamadouba Tos Camara a procédé mardi, 24 décembre à la pose de la première pierre d’un centre de Santé à Lansanaya Takoui, sis au secteur Palmer.

En partenariat avec les sociétés Guinée Industries et Topaz, ce projet qui s’inscrit parmi les motivations du Conseil communal à travers son Programme Annuel d’Investissement (PAI) vise à résoudre la problématique de la santé primaire dans ce quartier et ses périphéries.

Dans son allocution de bienvenue, le chef de quartier Yamoussa Camara a remercié le maire pour le choix de son quartier pour y construire un centre de santé.

‘’Cet évènement qui regroupe toute la population de Matoto en général grâce à votre engagement de doter notre quartier d’un centre de santé moderne nous prouve à suffisance que votre équipe est la bienvenue en tête de cette grande commune de la ville de Conakry. Notre population qui a longtemps souffert de ce problème de centre de santé, se réjouit à plus d’un titre et surtout le groupement de tous les imams de la commune de Matoto pour la lecture du saint Coran dans notre quartier pour la première fois », dit-il.

Mamadouba Tos Camara, pour sa part, a affirmé que ce projet vise à améliorer des conditions de santé des populations de ce quartier et périphéries.

« En effet, les vingt-six mille (26 000) âmes qui résident dans ce quartier et périphéries devant bénéficier de cette importante infrastructure sanitaire ont toujours éprouvé un besoin ardent d’accès aux soins de santé primaire. Des femmes ont perdu leurs âmes en donnant la vie, des enfants ont subi des déformations physiques lors de leurs naissances, bien d’autre cas de maladies se sont aggravés à cause du retard de traitement. Le projet qui nous réunit ce matin et bien d’autres en cours, sont certes, notre volonté manifeste d’améliorer les conditions de vie de nos laborieuses populations. Leur aboutissement heureux dépend de la mobilisation de toutes les bonnes volontés à accompagner l’équipe communale pour des actions salvatrices dont l’impact assure le mieux-être des citoyennes et citoyens de notre collectivité », a expliqué le maire de Matoto, ajoutant que depuis l’avènement des communes en République Guinée, c’est la première fois qu’une équipe communale de Matoto pose des actions communautaires tirées de ses propres ressources.

« Déjà, dès le 22 février 2019, l’équipe communale, déterminée à relever les multiples défis qui assaillent la population de Matoto, s’est attelée à la réalisation des projets sensibles dans la vie de notre collectivité dont entre autres la réalisation de trois forages avec fontaine à Dabondy 2 et 3 avec une capacité de 5 000 litres d’eau chacun ; la rénovation du bloc administratif et celui de l’état civil ; la construction en cours des toilettes publiques à l’état civil ; la redynamisation de l’administration à la base ; la mise en place d’un nouveau système de mobilisation, de gestion et de sécurisation des ressources notamment au niveau des marchés et autres patrimoines communautaires ; l’assainissement permanente dans les marchés et lieux publics. Pour ne citer que ceux-là. Conformément au Plan de Développement Local (PDL) en cours d’élaboration, cette jeune équipe entend construire une école publique (primaire et collège) dans le quartier Yimbaya Port », annonce Mamadouba Tos Camara.

A rappeler que le coût de cette construction est estimé à environ trois milliards de nos francs.

Maciré Camara

