Lansanayah : des passages d’eau ouverts par le Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire

L’opération de dégagement des points critiques susceptibles de créer des inondations et des occupations anarchiques initiée par le Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire se poursuit à Conakry.

Ce vendredi 19 juillet, ses machines étaient en action au quartier Lansanayah, dans la commune de Matoto où plusieurs passages des eaux de ruissellement ont été ouverts pour éviter des cas d’inondation qui pourraient causer des dégâts incalculables. L’opération était pilotée par la Directrice communale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction de Matoto, Mme Souaré Aissata qui avait à ses côtés ses proches collaborateurs et des responsables locaux du quartier.

Selon elle, cette action entreprise par son département se poursuivra pour soulager tous les citoyens qui se trouvent être confrontés aux conséquences malheureuses des grandes pluies. « Comme vous le savez, à chaque saison pluvieuse, nous enregistrons des cas d’inondation dans plusieurs endroits de Conakry et dans le pays profond et qui entrainent très malheureusement parfois même des cas mort d’hommes. Pour éviter que ces mêmes cas d’incident se répètent, le département en charge de la Ville et de l’Aménagement du Territoire a décidé de prendre le devant. C’est dans ce cadre là que nous sommes ce matin à Lansanayah pour aider les citoyens qui logent ici et qui ont toujours les pieds dans l’eau. Dans le but donc de sécuriser les populations, le département a décidé qu’on recommence maintenant l’ouverture des passages d’eau et c’est ce qu’on fait en ce moment précis », dira-t-elle, avant de rassurer que tous les lieux marqués par les services compétents du Ministère seront dégagés pour permettre aux eaux de ruissellement de couler sans créer de dégâts aux paisibles populations.

Présent sur les lieux, le chef dudit quartier, Elhadj Yamoussa Camara a, au nom de ses populations remercié les autorités gouvernementales pour cette belle initiative. « Le travail que le Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire est en train de faire dans mon quartier est salutaire dans la mesure où les eaux de ruissellement en cette période des grandes pluies causent assez de dégâts à certains de mes citoyens. En tant que premier responsable de ce quartier, je voudrais vous rassurer de notre l’adhésion totale à ce programme précieux du Ministère de la Ville qui vise à débarrasser nos quartiers des lieux susceptibles de créer des dégâts. Comme je le disais tantôt, c’est une action à soutenir parce que partout où tu passes aujourd’hui à Conakry, ce sont des cas d’inondation ou de cas de mort par des eaux de ruissellement qui sont sur toutes les lèvres. Pour finir, je lance un appel pressant à tous mes collègues responsables de quartier à Conakry de faciliter la tâche aux techniciens du Ministère de la Ville afin que des passages d’eau soient ouverts partout pour nous éviter d’autres catastrophes », a-t-il martelé.

