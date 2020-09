L’antenne FNDC exige la libération de toutes les personnes kidnappées à N’zérékoré depuis 7 mois

COMMUNIQUE- L’antenne régionale du FNDC à N’zérékoré invite tous les citoyens opposés au projet de troisième mandat, à la politique de division de M. Alpha Condé et à la détention arbitraire de nos frères, à une manifestation pacifique le mardi 29 septembre 2020.

Répondant à l’appel patriotique lancé le 16 septembre par la Coordination Nationale du FNDC et à la colère des familles des personnes injustement détenues à Kankan, l’antenne régionale du FNDC/ N’zérékoré demande à toutes les populations de se tenir prêtes pour une grandiose marche pacifique le mardi 29 septembre à N’zérékoré. Cette marche s’inscrit dans une dynamique nationale de lutte contre le troisième mandat illégal et illégitime dans notre pays et exiger la libération immédiate et sans conditions de toutes les personnes kidnappées à N’zérékoré et qui sont détenues dans des conditions inhumaines depuis sept mois.

Notre antenne régionale s’opposera au coup d’Etat constitutionnel de M. Alpha Condé par tous les moyens légaux. Vive la paix ! Vive l’unité nationale ! Vive la démocratie ! Non et non au 3ème mandat !

Fait à N’zérékoré, le 22 septembre 2020.